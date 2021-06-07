banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırmızı halı
Kırmızı halı
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu sorgulamalıyız
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu...
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
Tatil notları…
Tatil notları…
banner376

Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış

Kıbrıs’ta ayrıcalıklı yaşam tarzlarının yaratıcısı, sektörde kalite ve güvenin temsilcisi Notherland Group, örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 14:31
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
banner337

Northerland Group, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, çocuk servisine televizyon ve oyuncak bağışında bulundu.

Çocuk servisine yönelik bağışlar Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve Dr. Sezin Debeş'e teslim edildi.

banner341
Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu, bu önemli katkıya teşekkür etti, NorthernLand grubun her zaman yanlarında olduğunu, bundan güç aldıklarını belirtti.

NorthernLand Group Yönetim Kurulu Üyesi, Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk ise ülkeden kazandıklarını, yine bu ülkenin kurumlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.  Yiğittürk, özellikle eğitim, sağlık ve çevre başta olmak üzere sosyal sorumluluk alanında duyarlılık sahibi olduklarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"NorthernLand Group'un en önemli özelliği ülke sevgisini öne çıkartmasıdır. Yenilikçiliği, kaliteyi, güveni ve üretimi önemserken, geleceğe yatırım yapmanın en önemli araçlarından birinin de sosyal sorumluluk olduğunu biliyoruz.  Çok zorlu bir pandemi süreci yaşadık, yaşıyoruz. Böylesi dönemlerde dayanışma çok daha önem kazanıyor. NorthernLand Group bu anlamda elini taşın altında tutmaya devam edecektir."

banner360
Anahtar Kelimeler:
Northernland
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
6 saatlik elektrik kesintisi
6 saatlik elektrik kesintisi
Çavuşoğlu: “Gıda güvenliği herkesin ortak sorumluluğu”
Çavuşoğlu: “Gıda güvenliği herkesin ortak sorumluluğu”
Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü 2’nci Olağan Kurulu’nu gerçekleştirdi
Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü 2’nci Olağan Kurulu’nu gerçekleştirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim