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Narenciye Üreticiler Birliği Derneği’nden Üreticilere Çağrı 

22 Temmuz 2022 Cuma 15:45
Narenciye Üreticiler Birliği Derneği’nden Üreticilere Çağrı 

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği, üreticilere; “Ekim, Kasım aylarına kadar acele edip ürünlerini satmama ve dünya piyasalarının oluşmasını beklemeleri” çağrısında bulundu.

Dernek başkanı Turgut Akçın yazılı açıklamasında, son günlerde bazı tüccarların şimdiden ton usulü bahçe alımlarına başladıklarına işaret ederek, üreticileri fiyatlar konusunda uyardı, önerilen fiyatlara karşı dikkatli olunmasını, çünkü verilen TL fiyatların dolara karşı düşük olduğunu kaydetti.

Bu yıl hem girdi fiyatlarının 4-5 katına çıktığı hem de Türkiye ve İspanya’nın bazı bölgelerinde rekoltede büyük düşüşler olduğu, verimin geçen yılın çok altında olacağını ifade eden Akçın, üreticilere; “Ekim, Kasım aylarına kadar acele edip de tüccarların oyununa gelmeyelim; ürünlerini bağışlamasınlar. O aylara kadar bekleyip ürünlerini öyle değerlendirsinler. Dünya piyasaları oluşsun ve ürünlerini öyle satsınlar” çağrısında bulundu.

Tarım Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının tarımda kullanılan ve yüzde 4’ü geçmeyen elektrik fiyatının aşağılara hatta 2 TL civarına çekileceğini duyurdukları halde halen bu konunun bir icraata dönüşmediğine işaret eden Akçın, “Tarımda kullanılan elektriğe gerekli indirim yapılırsa ülkede tarım ürünlerinde ucuzlamayı, istikrarı ve tüketiciye de rahat bir nefes almayı sağlayacaktır. Tarımdaki elektrik kullanımını ucuzlatırsa tarım ürünlerinde ucuzluk ve istikrar sağlanır” dedi.

Akçın, Cypfruvexin üreticiden aldığı paketlenen ve konsantreye giden Valensiya ürününüde ödemesini istedi.

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Son Güncelleme: 22.07.2022 16:49
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