Naci Talat anıldı

ERHÜRMAN: “BİZE BİRLİKTE, SEVGİYLE YÜRÜYEBİLMEYİ, AYRIM YAPMAMAYI VE HERKESİ SEVMEYİ GÖSTERDİ”

İNCİRLİ: “HAİNLİKLE SUÇLANMALARINA, KARALANMALARINA, İFTİRAYA UĞRAMALARINA RAĞMEN O, ONURLU DURUŞUNU KORUDU VE SİYASETİN SEVİYESİNİ ASLA DÜŞÜRMEDİ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski genel sekreterlerinden Naci Talat ölümünün 28’inci yıldönümünde anıldı.

Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında düzenlenen törene, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP milletvekilleri, partililer, sevenleri ve ailesi katıldı.

CTP Lefkoşa Milletvekili, Naci Talat'ın kızı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, CTP'nin "efsane genel sekreteri" Naci Talat'ın çocukluğundan itibaren Kıbrıs'ı, okumayı, yazmayı, doğayı, ülkeyi, insanı çok sevdiğini kaydetti.

İncirli, babasının her zaman insanları sevdiğini, herkese sarıldığını, mücadelesini de insanlara sarılarak, kucaklayarak genişlettiğini kitlelere yaydığını söyledi.

Kıbrıs'a barış, demokrasi ve özgürlük getirmek için arkadaşlarıyla çok mücadele eden Talat’ın hainlikle suçlanmalarına, karalanmalarına, iftiraya uğramalarına rağmen onurlu duruşunu koruduğunu ve siyasetin seviyesini asla düşürmediklerini belirten İncirli, bu mücadeleden onur duyduğunu ifade etti.

Mücadelenin bitmediğini ifade eden Usar, Naci Talat'ın sözlerinden de örnekler okudu.

ERHÜRMAN

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, Naci Talat'ı partide, günlük sohbetlerde, her gün andıklarını ve sözleriyle kendilerine bıraktığı mirası her gün düşündüklerini söyledi.

Tufan Erhürman, Talat'ın sözleri ve yazdıklarıyla kendilerine geçmişten bugüne ışık tuttuğunu ve yollarını aydınlattığını belirtti.

Naci Talat'ın kendilerine birlikte, sevgiyle yürüyebilmeyi, ayrım yapmamayı ve herkesi sevmeyi gösterdiğini kaydeden Erhürman, her bireye dokunmayı başaran Talat’ın kimseye “bizden ve bizden olmayan” olarak bakmadığını söyledi.

Erhürman, CTP'nin bugün özgüvenle mücadele vermesi gerektiğini belirterek, kimsenin peşinden sürüklenmeyeceklerini ve bu akılla tüm toplumu severek mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Tufan Erhürman, konuşmasını "Onu büyük özlem ve sevgiyle anıyoruz" sözleriyle tamamladı.