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Milli mücadele madalyaları Güzelyurt'ta takdim edildi

Başbakanlık himayelerinde ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği işbirliğinde başlatılan milli mücadele madalyaları takdim törenleri dün Güzelyurt’ta devam etti. Törende, 41 hak sahibine milli mücadele madalyaları takdim edildi.

30 Ekim 2022 Pazar 10:12
Milli mücadele madalyaları Güzelyurt'ta takdim edildi

Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakan ve milletvekilleri, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve bölge halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk sözü alan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, bugünlere nasıl gelindiğinin ve bu süreçte neler yaşandığının iyi bilinmesi gerektiğine işaret etti.

Bora, Rum saldırıları karşısında direnen Kıbrıs Türkü'nün mücadele sonucu kurduğu bağımsız devletine ve anavatanına sahip çıkacağını vurguladı.

ÜSTEL: KIBRIS TÜRKÜ EGEMEN DEMOKRASİSİYLE ÜLKESİNİ YÖNETİYOR

Başbakan Ünal Üstel de Kıbrıs Türkü'nün verdiği mücadelelerle artık egemen devletinde egemen demokrasisiyle ülkesini yönettiğine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başlayan 2 egemen eşit devlet yoluna tam destek verdiklerini söyledi.

KKTC’yi yaşatma kararlılıklarını bir kez daha anımsatan Başbakan Üstel, bugünlere gelinmesibde önemli rol oynayan kahramanlara her ilçede madalya takdim törenleri düzenleyeceklerini ifade etti. 

TÖRE: EN BÜYÜK GÜVENCE DEVLET VE ANAVATAN

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Kıbrıs Türkü’nün en büyük güvencesinin kendi devleti ve anavatanı olduğunu vurguladı.

Töre, KKTC’nin Kıbrıs Türkü'nün milli devleti olduğunu ve devletten asla vazgeçilmeyeceğini kaydetti.

TATAR: YENİ SİYASETİ ANLATMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da "Bugün Güzelyurt'ta milli mücadele madalyaları takdim ediliyor ama mücadelemiz devam ediyor" diyerek başladığı konuşmasında,  uluslararası toplumun BM parametreleri çerçevesinde Kıbrıs’ta federal bir çözüm için baskı yaptığını ancak anavatan Türkiye ile birlikte yürüttükleri yeni siyaseti anlatmak için mücadele ettiklerini kaydetti.

Tatar, yıllardır devam eden müzakerelerden bir sonuç alınamadığını anımsatarak, özellikle Rum tarafının tek başına AB’ye alınmasıyla oynanan oyunların parametrelerinin değiştiğini ve Kıbrıslı Türkleri 1974 öncesine götürecek baskıların devam ettiğini söyledi.

KKTC’nin, pandemiye ve ekonomik sorunlara rağmen, Türkiye'nin de desteğiyle turizm, yükseköğrenim gibi birçok sektörde, ayrıca Türkiye'den gelen su gibi projelerle ekonomik potansiyelinin arttığının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, geleceğe umutla bakabilmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu, KKTC’nin kuruluşunun ise 39'uncu yılının kutlanacağını anımsatarak, "Seneler geçtikçe temelleri atılan cumhuriyetlerin giderek güçlenmesi bizim bu topraklarda güvenlik içinde yaşayabilmemizin teminatıdır" dedi. 

Yeni siyaseti Türkiye ile birlikte tüm güçleriyle uluslararası toplumla paylaşmakta olduklarını ifade eden Tatar,  "KKTC gerçeği bir realite olarak artık uluslararası toplumun gündemindedir. İnşallah tanınma da olacak ama olana kadar bu ülkeyi daha da güçlendirmek için çalışmalıyız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt’un gelişerek su kaynakları ve zenginlikleriyle birlikte KKTC’nin vatan toprakları içerisinde yer almasının gurur verici olduğunu kaydederek, KKTC’nin Türk milletinin büyük bir başarı öyküsü olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından 41 hak sahibine milli mücadele madalyaları takdim edildi.   

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