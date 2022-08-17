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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Özel Okul Yetkilileriyle Görüştü

17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:00
Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Özel Okul Yetkilileriyle Görüştü

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı öncesi, özel okul yetkilileri ile bir araya gelerek, görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu görüşmede, 2022-2023 Öğretim Yılı öncesi özel okulların durumları, koşullar ve akademik takvim konuları istişare edildi.

Yetkililerden yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili hazırlıklar hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, bakanlığın hazırladığı ve önümüzdeki günlerde açıklanacak akademik takvimle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Hazırlanan akademik takvime, tüm eğitim kurumlarının uyması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, yeni eğitim dönemi öncesi hazırlıkların yoğunlaştığını, eksiksiz bir şekilde eğitim yılına başlanması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

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Son Güncelleme: 17.08.2022 16:28
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