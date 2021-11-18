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Milletin Partisi’nin kurultayı yapıldı

18 Kasım 2021 Perşembe 19:00
Milletin Partisi’nin kurultayı yapıldı

Milletin Partisi’nin Olağan Kurultayı bugün yapıldı. Genel Başkan tek aday olan Rüyam Karaca oldu.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Milletin Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kurultayda, Genel Başkanın yanı sıra Genel Sekreter, 75 kişilik Parti Meclisi ve eş zamanlı olarak Merkez Yönetim Kurulu belirlendi.
Genel Başkanlık yarışı için tek aday olan Rüyam Karaca, Milletin Partisi’ni erken genel seçime götürecek Genel Başkan olurken, Parti Genel Sekreteri ise Nihat Deniz oldu.
Parti, Rüyam Karaca’nın, KKTC’de bir ilki yaşatarak, ilk kadın siyasi parti genel başkanı olduğuna dikkat çekti.

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Parti Meclisi’ne seçilen isimler şöyle: 
“Korhan Ekcan, Bülent Kaya, Fatma Gazici, İbrahim Uçak, Mesut Ayar, Özgür Özen, Yılmaz Gündoğdu, Songül Fidan, Mehmet Ali Doğan, Yılmaz Taşkın, Güldem Akdağ, Ahmet Zeynel Yayıcı, Onur Şanıvar, Dudu Güven, Abdulkadir Yiğit, Coşkun Boran, Serdar Karabulut, Semih Leymun, Ahmet Yönlüer, Kadir Irmak, Ümit Taş, Şahin Kırmızıgül, Sedat Ateş, Şekip Hatay, Kurtuluş Sözmen, Songül Fidan, Ümit Dağlı, Nilüfer Güneş, Kenan Karaboğa, Nurettin Çamlıca, Ahmet Şahin, Ömer Atlar, Murat Çökü, Reşat İder, Mehmet Akif Savcı, Mehmet Şafak, Murat Gök, Eşref Kardeşoğlu, Fadıl Korkmaz, Halil Özkardemli, Hamdo Şanverdi, Hasan Karaman, Hasan Yıldırım, Hayrullah Koruk, Hıdır Dinlemez, Hişam Tarazi, Hüseyin Yılmaz, İbrahim Dinlemez, Derin Ökçelen, Dilek Uzun, Dinçer Çakıcı, Cuma Kavuncuoğlu, Eliz Fellahoğlu, Elmas Dural, Abdurrahman Şanverdi, Yücel Kahveci, Ahmet Akan, Ahmet Atlar, Ahmet Dinç, Ahmet Türkmen, Cüneyt Arık, Aziz Parlak, Bilal Yıldırım, Sabahat Yiğit, Anıl Hocaoğlu, Çetin Turhallı, Ceylan Taşkın, Cuma Daşyürek, Abdulhamit Bekar, Mehmet Eğer, Nuri Deveci, Mehmet Arslan, Meryem Parlak.”
Merkez Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu: 
“Rüyam Karaca, Nihat Deniz, Korhan Ekcan, Bülent Kaya, Fatma Gazici, Erhan Kara, Mesut Ayar, Özgür Özen, Yılmaz Gündoğdu, Zehra Önder, Mehmet Ali Doğa, Yılmaz Taşkın, Güldem Akdağ, Ahmet Zeynel Yayıcı, Onur Şanıvar, Dudu Güven, Abdulkadir Yiğit, Coşkun Boran, Serdar Karabulut, Semih Leymun, İbrahim Uçak.”
 

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Son Güncelleme: 18.11.2021 23:50
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