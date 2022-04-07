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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar bekleniyor

Ülke sıcak ve tozlu havanın etkisinde.

07 Nisan 2022 Perşembe 09:47
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 8 – 13 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle periyodun ilk günleri ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak, hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

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En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31, diğer günlerde ise 24 - 27 dolaylarında seyredecek.

YARIN KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerinden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın yer yer fırtına şeklinde esecek.

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Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor
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