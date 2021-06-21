banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yasalar bile yetersiz kalıyor
Yasalar bile yetersiz kalıyor
Statikonun sisteminden yeni hastane ile yeni döneme
Statikonun sisteminden yeni hastane ile...
Siyasette seviye hiç bu kadar düşmemişti!
Siyasette seviye hiç bu kadar...
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
banner376

Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!

Ülkede öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak ve yağış anında kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

21 Haziran 2021 Pazartesi 12:15
Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!
banner337

Meteoroloji Dairesi, öğle saatlerinden itibaren ülkede gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Sarı alarm veren Güney Kıbrıs Meteoroloji Birimi ise şiddetli yağmurla birlikte dolu yağışı öngörüyor.

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK

Türk Ajansı Kıbrıs’a (.) açıklamalarda bulunan Meteoroloji Dairesi Hava Tahminleri Ekip Şefi Rüstem Aygünlü, öğle saatlerinden itibaren ülkede gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi. Gök gürültülü sağanağın ağırlıklı olarak iç kesimlerde etkili olacağı ve yağış esnasında kuvvetli rüzgarın da beklendiği belirtildi. Yağışların saat 17.00’a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı son hava raporuna göre, bölgede beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanakla yer yer, özellikle batı kesimlerde, metrekareye 21-50 kg yağmurun düşmesi öngörülüyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara yağış anında tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

banner341

RUM METEOROLOJİ DAİRESİ SARI ALARM VERDİ

Öte yandan, Güney Kıbrıs Meteoroloji Birimi bugün öğlen 12.00’den akşam 18.00’e kadar sarı alarm uyarısı verdi.

Rum haber kaynaklarına göre, önümüzdeki saatlerde adada gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor. Bu havanın özellikle iç kesimlerde etkili olması öngörülüyor.

                         

banner360
Son Güncelleme: 21.06.2021 12:25
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dipkarpaz’da balıkçılık konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleniyor
Dipkarpaz’da balıkçılık konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleniyor
EL-SEN 36 bin tonluk yakıt alımının derhal iptal edilmesini istedi
EL-SEN 36 bin tonluk yakıt alımının derhal iptal edilmesini istedi
Ataoğlu: “Müze ve ören yerlerine hak ettiği değer verilecek”
Ataoğlu: “Müze ve ören yerlerine hak ettiği değer verilecek”
CIU Arena Yaz Dönemi yüzme kursları başladı
CIU Arena Yaz Dönemi yüzme kursları başladı
Trakya Üniversitesi , KKTC uyruklu öğrencilere özel kontenjan hakkı tanınacak
Trakya Üniversitesi , KKTC uyruklu öğrencilere özel kontenjan hakkı tanınacak
Lute 5+BM konferansı sonrası ilk kez adaya geliyor
Lute 5+BM konferansı sonrası ilk kez adaya geliyor
KTOEÖS: “Öğretmenlerin aşılanması takviminde kaos var”
KTOEÖS: “Öğretmenlerin aşılanması takviminde kaos var”
18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor
18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor
ZMO: Hal Yasası’nın mevcut haliyle geçmesi kaosa neden olacak
ZMO: Hal Yasası’nın mevcut haliyle geçmesi kaosa neden olacak
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanlığı’na Ayşe Sayılı Erenel seçildi
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanlığı’na Ayşe Sayılı Erenel seçildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim