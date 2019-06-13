Meteoroloji Dairesi halkı uyardı!

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, tedbirli olunması tavsiye edildi.



Yer yer etkili olması beklenen yağışların saat 17.00’e kadar sürmesi beklendiği belirtilen açıklamada, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların özellikle Alayköy, Lefkoşa, Haspolat ve Değirmenlik yörelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/M2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.