Mersinlik bölgesi alevlere teslim

Yangın rüzgarın etkisiyle şiddetlenirken Mersinlik köyü tahliye ediliyor

İskele’ye bağlı Mersinlik’te dün öğle saatlerinden beri devam eden yangına karşı seferberlik sürerken rüzgarın etkisini artırmasıyla alevler bazı köyleri tehdit etmeye başladı.

Havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahale dururken Mersinlik köyünde yaşayanlar tahliye edilmeye başlandı.

Bölgede bulunan devlet ve hükümet yetkilileri ile belediye başkanlarının açıklamalarına göre, yangın tüm şiddetiyle devam ediyor.

Mersinlik köyü tahliye ediliyor, Ardahan’ın da bir kısmının tahliye edilmesi bekleniyor.

Yangın bölgesindeki bazı ağıllarda hayvanlar da zarar gördü.

Yangına havadan müdahalenin günün ağarmasıyla saat 05.30 civarında yeniden başlaması bekleniyor.

Mersinlik köyü civarındaki diğer köyler de alevlerin tehdidi altında ve başta belediyeler olmak üzere yetkililer bazı önlemler alıyor; halka uyarılar yapıyor.

Birçok kent ve köyde camilerden yapılan anonslarla da yangınla mücadeleye katkı isteniyor.

Mersinlik bölgesinde yanan alanın 1995’teki Beşparmak Dağları yangınından daha büyük olduğu tahmin ediliyor.