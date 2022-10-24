banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şahali ve Çavuşoğlu'ndan daha önce hapse giren hademe ile ilgili açıklama
Girne'de kumarhanenin tavanı çöktü!
Girne'de kumarhanenin tavanı çöktü!
KKTC'de kaçak yaşayan 10 kişi cezaevine gönderildi
Sonbahar patates alanları için itiraz süresi uzatıldı
Sonbahar patates alanları için itiraz...
Son 1 haftada 13 yangın çıktı
Son 1 haftada 13 yangın...
banner404

Merkez Bankası Bankaların Asgari Sermaye Miktarını 80 Milyon TL Olarak Belirledi

24 Ekim 2022 Pazartesi 17:15
Merkez Bankası Bankaların Asgari Sermaye Miktarını 80 Milyon TL Olarak Belirledi

Bankaların asgari sermeye miktarı 80 milyon TL olarak belirlendi

Öz kaynakları 80 milyon TL’nin altında olan bankalara eksik miktarı tamamlaması için süre verildi

Merkez Bankası, bankaların asgari sermaye miktarını 80 milyon TL olarak belirledi.

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun aldığı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, bankaların asgari sermayeleri 80 milyon TL olmak zorunda. Öz kaynakları 80 milyon TL’nin altında olan bankalara eksik miktarı tamamlaması için süre verildi.

Buna göre, 30 Eylül 2022 itibarıyla öz kaynakları 80 milyon TL’nin altında olan bankaların eksik kalan miktarın en az yarısını 31 Aralık 2023’e, geriye kalanını da 31 Aralık 2024’e kadar tamamlanmasına, verilen sürenin 20 milyon TL’nin altındaki eksiklikleri kapsamamasına karar verildi

banner360
Son Güncelleme: 24.10.2022 17:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ İletişim Fakültesi yeni öğrencilerine “İletişim’deyiz…” adlı etkinlik düzenlendi
LAÜ İletişim Fakültesi yeni öğrencilerine “İletişim’deyiz…” adlı etkinlik düzenlendi
ARUCAD Oryantasyon programı sona erdi
ARUCAD Oryantasyon programı sona erdi
Şahali ve Çavuşoğlu'ndan daha önce hapse giren hademe ile ilgili açıklama
Şahali ve Çavuşoğlu'ndan daha önce hapse giren hademe ile ilgili açıklama
Meclis 2 Yasa Tasarısını Kabul Etti
Meclis 2 Yasa Tasarısını Kabul Etti
Girne'de kumarhanenin tavanı çöktü!
Girne'de kumarhanenin tavanı çöktü!
KKTC'de kaçak yaşayan 10 kişi cezaevine gönderildi
KKTC'de kaçak yaşayan 10 kişi cezaevine gönderildi
Sonbahar patates alanları için itiraz süresi uzatıldı
Sonbahar patates alanları için itiraz süresi uzatıldı
Son 1 haftada 13 yangın çıktı
Son 1 haftada 13 yangın çıktı
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Cumhurbaşkanı Tatar, günübirlik ziyaret için İstanbul’a gitti
Cumhurbaşkanı Tatar, günübirlik ziyaret için İstanbul’a gitti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim