Memursen zamları kınadı

Memursen Genel Başkanı Akın Manga yazılı açıklamasında, temel gıda ve temel tüketim maddelerine peşpeşe “keyfi zamlar” yapıldığını savunarak, zamların, halkın yaşamını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Kış mevsiminin arifesinde tüp gaza yapılan 17 TL’lik zammı, kahvenin kilosuna yapılan 22 TL’lik zam ve somun ekmeğe yapılan yüzde 20’lik zammı eleştiren Manga, şunları kaydetti:

“Hükümetin seyirci olduğu, halkımızın sağlıklı yaşamını olumsuz etkileyen bu zamları, şiddetle kınıyoruz.Artık yeter diyoruz. Hükümeti keyfi zamlarla insanımızın yaşamını zehir edenlere karşı, radikal tedbirler almaya ve etkin denetime çağırıyoruz.



Öğretmenlere hazırlık ödeneği ödenirken, yüz-yüze eğitim başlamak üzereyken, çocuklarımızın ve velilerinin de ihtiyaçları olduğu unutulmasın.”



