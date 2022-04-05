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Mehmet Harmancı: Başımıza ne geldiyse korkak siyasetçilerden geldi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na dikkat çekerek, "Ne hikmetse hiçbir hükümet yasayı güncellemiyor. Bir güç bunu istemiyor..." dedi. Harmancı, "Bu ülkede başımıza ne geldiyse korkak siyasetçilerden geldi" ifadelerini kullandı.

05 Nisan 2022 Salı 09:58
Mehmet Harmancı: Başımıza ne geldiyse korkak siyasetçilerden geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na dikkat çekti.

Harmancı, “Belediyeler değişiklik yasasının güncellenmesi ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek noktaya gelmesi bu ülkede 10 yıldır masaya yatırılıyor” dedi.

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Harmancı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Ne hikmetse hiçbir hükümet yasayı güncellemiyor. Bir güç bunu istemiyor, belediyeler nefes alırsa esas amaç olan toprak düzenlemesini kimse talep etmeyecek deniyor. KIB-TEK’e ne yaptılarsa belediyeler için de aynısını isteniyor. Bağıranlardan hesap sorma yok, yasaları zamanında güncelleme yok, sonra “bakın biz söylemiştik hepsi battı” denecek.

Bu ülkede başımıza ne geldiyse korkak siyasetçilerden, koltuk uğruna halkına ihanet edenlerden geldi.”

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Anahtar Kelimeler:
LtbKIBTEKMehmet Harmancı
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