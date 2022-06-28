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Meclis, yaz tatili öncesi son kez toplandı

28 Haziran 2022 Salı 11:45
Meclis, yaz tatili öncesi son kez toplandı

Mersinlik yangını ile ilgili Meclis araştırması açılması önergesi de gündemde

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.20’de toplandı. Bugünkü birleşimin ardından Meclis tatile girecek.

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Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek son birleşimde, Cumhuriyetçi  Türk  Partisi (CTP) grubu  adına  CTP Genel  Başkanı  ve Lefkoşa Milletvekili Tufan  Erhürman'ın  sunduğu,  21  Haziran  2022  tarihinde meydana gelen Mersinlik Bölgesindeki orman  yangınının  çıkış  nedeni  veya  nedenleri  ile ilgili Meclis araştırması açılması önergesi de görüşülecek.

Cumhuriyet Meclis, Anayasa gereği, her yıl Ekim ayının ilk iş günü kendiliğinden toplanır ve olağan olarak Haziran ayı sonuna kadar çalışıyor. Ancak Meclis, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu veya en az on milletvekilinin istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabiliyor.

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Son Güncelleme: 28.06.2022 14:34
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