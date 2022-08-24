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Meclis önünde arbede...

24 Ağustos 2022 Çarşamba 17:00
Meclis önünde arbede...

Meclis önünde belediyelerde örgütlü sendikaların eyleminde, belediyelere ait iş araçlarının Meclis önüne çekilmeye çalışıldığı sırada polisin müdahalesi üzerine, kısa süreli arbede yaşandı.

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısının Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesine ara verildiği sırada yaşanan olaylar sırasında bazı CTP milletvekilleri ve belediye başkanları da meclis önüne çıkarak eylemcilere destek verdi.

Meclis önünde ve bahçesinde geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ile Dev-İş Başkanı Koral Aşam, Tasarının görüşüldüğü Meclis oturumuna ara verildiği sırada Cumhuriyet Meclisi dışında basına açıklama yaptı.

BES Başkanı Yalınkaya, tasarının geçmesiyle birlikte 28 belediyenin yasal statüsünün kaldırılacağı, 18 belediye yapılmasının da Anayasaya aykırı olmasından dolayı da hayat bulamayacağından, 4500 belediye çalışanının ortada kalacağını savundu.

Hükümetin Tasarının geçirilmesi için talimat aldığını da ileri süren Yalınkaya, tasarının geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Hükümetin kurulması aşamasında da müdahaleler yapıldığını ileri süren Yalınkaya, “Bu talimatlar uzaktan değildir,  ve bu toplumu bitirecekler” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İşBaşkanı Koral Aşam, Meclis komite toplantılarında da nasıl kaos yaşanacağının anlatıldığını ancak hükümet kanadının komitedeki tutumunu Meclis oturumunda da sergilediğini kaydetti.

Aşam, neyin nasıl iyi olacağı veya hangi sonunun çözüleceği ile ilgili ortada hiçbirşey göremediklerini, Tasarının bir felaket olduğunu savundu.

Geri dönüşü olmayacak bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalınacağını ileri süren Aşam, Tasarıda Anayasaya aykırı pek çok madde bulunduğunu, bunların Anayasa’dan geri döneceğine inandığını, ancak Anayasa’nın yasanın tümü ile ilgili değil maddeler konusunda karar ürettiğini, bu durumda bazı maddelerin geçmesi bazı maddelerin de geçmemesi olasılığının kendilerini çok büyük endişelere sevk ettiğini söyledi.

Aşam, “Yaşanacak boşlukla ülkenin belediyesiz kalacağını, en temel beledi hizmet olan çöp toplamanın mümkün olmayacağını birinci ağızdan dinledik” dedi.

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Son Güncelleme: 24.08.2022 17:25
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