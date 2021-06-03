Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Güncel konuşmaların yapıldığı, Meclis Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı.

BAYBARS

HP Milletvekili Ayşegül Baybars Genel Kurul’da, “hükümetin yönetim zafiyeti” hakkında yaptığı konuşmada, meclis koltuklarının boş olmasını eleştirdi.

Ülkede pandemi nedeniyle bedelli askerlikle ilgili yapılan çalışmalara, sınır kapılarının açılmasına değinen ve aşı konusunda hiçbir elle tutulur icraat bulunmadığını ileri süren Baybars, Başbakan Ersan Saner’in bugün uzun zamandır Perşembe günü ilk defa meclis kürsüsünden soruları cevapladığını, ancak sorularına elle tutulur hiçbir cevap almadıklarını söyledi.

Bugün Başbakan Saner’e yönetilen soruları anımsatan Baybars, Başbakan Saner’in her soruyu gülerek “rahat olunuz” diye cevap verdiğini ifade ederek, eleştirdi.

Baybars, “Bugün ülkeye TC Ticaret Bakanı Muş geliyor ve protokol imzalanacak. Bu ekonomik protokolün içeriği ile ilgili bir bilgi istendiğinde de Başbakan Saner gülüp rahat olunuz diyor” dedi.

Sorunlarla ilgili hükümetin bir eylem planı olmadığını, ülkeyi yönetemediğini savunan Baybaras, Başbakan Saner’e 15 tane soruları olduğunu, ancak başbakanın bunların hiç birini cevaplayamadığını ileri sürdü.

ÇAVUŞOĞLU

Soruları yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, hayvancıların eyleminin 4. gününde olduğunu ve çalışmalarının devam ettiğini belirterek, hayvancıların ortaya koyduğu isteklerin maliyetini hesaplayarak, hayvancılarla paylaştıklarını, sektörün sıkıntısı olduğunu ancak kendilerinin de sıkıntıları olduğunu, dolayısıyla bir ortak noktaya varmak gerektiğini kaydetti.

Hayvancılarla son geldikleri aşamayı dün akşam Başbakan Saner’e ilettiğini ifade eden Çavuşoğlu, Başbakan Saner ile gelinen noktayı bugün hayvancılarla paylaştıklarını, hayvancıların sunduğu 7 maddenin 6’sında orta yolun bulunduğunu aktardı.

Bu maddeleri milletvekillerine okuyan Çavuşoğlu, bir tek süt fiyatları konusunda hayvancıların bir tereddüt yaşandığını, bu konuda uzlaşamadıklarını kaydetti.

Tanınmamışlığın yarattığı maliyet artışını karşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, hayvancıların istediğinin fiyat ayarlaması olduğunu, ancak bunun kendileri için maliyetinin çok yüksek olduğunu anlattı.

Gelinen aşamada şeffaf olmak gerektiğini, sunulan tekliflerin ve verebileceklerinin ortada olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ülkenin sanayicisini de üreticisini de sevdiklerini, eğer sanayici olmasa günlük süt üretiminin 50 tonu aşmaması gerektiğini kaydetti.

Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinen Çavuşoğlu, üretici, tüketici ve sanayici dengesinin korunmasının önemine işaret etti.

Çavuşoğlu, dünyada hammadde fiyatları istikrara kavuşmadan, süt fiyatlarının belirlenemeyeceğini , üç ay içinde arz talebinin görülerek sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, hayvancıların kandırıldığını, 6 maddede değil bir maddede anlaşıldığını ileri sürdü.

Üreten kesimime kesin cevap verilmesi gerektiğini, önlem alınmadığını, et fiyatlarının ucuzlaması için hiçbir şey yapılmadığını, süt ürünlerinin ithalatının durdurulmadığını ileri süren Angolemli, hayvancılara hak ettiklerinin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Angolemli, “Alınan tedbirler tüccarın önünü açar, üretenin önünü keser” dedi.

AKANSOY

CTP Milletvekilli Asım Akansoy ise, “Ülkedeki Ekonomik durum” konusunda yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet’i 58. Ölüm yıldönümünde andığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı basın açıklamasına değinen Akansoy, Kutlu Adalı cinayeti konusunda gösterilen iradenin önemine işaret ederek, aynı iradenin KKTC’de de gösterilmesini temenni etti.

KKTC ve TC arasında ortak veya paralel bir soruşturma yapılabileceğini ifade eden Akansoy, konu hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı açıklamalara değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamasında soruşturmayı yakından takip ettiğini dile getirdiğine işaret eden Akansoy, konu hakkında Meclis araştırma komitesinin oluşturulamadığını, üye sayısında anlaşılamadığını, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu konuda bir irade ortaya koymasını talep etti.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Akansoy, bu konunun hayatın her alanını kapsadığına işaret ederek, KKTC olarak nasıl bir yol haritasına sahip olunduğunu, nasıl ilerleneceğini bilmediklerini, dünyaya entegrasyonun nasıl ilerleyeceğinin de bilinmediğini savundu.

Güven arttırıcı önlemler konusunda Cumhurbaşkanı Tatar’ın ne düşündüğünü bilmek istediklerine işaret eden Akansoy, Kıbrıs konusunda belirsizliğin devam ettiğini vurguladı.

ÇAĞATAY

HP Milletvekili Erek Çağatay, “KKTC ekonomisi” konusunda yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin bir ülkenin kendi öz kaynakları olmasını gerektirdiğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, ülkede kısa ve uzun vadede yapılması gerekenleri sıraladı.

Hükümetin akılcı ve gerçekçi destek politikaları hazırlayarak halka sunması gerektiğini ifade eden Çağatay, KKTC’de ekonomik stratejik bir plan olmadığını, hükümetin günü kurtarma peşinde olduğunu savundu.

Kendine yeten bir ekonomi için yapılması gerekenlere değinen Çağatay, şu anda sürecin iyi yönetilmediğini ve gün geçtikçe ödenen toplumsal bedelin çok büyük olduğunu ileri sürdü.

Hükümetin özel sektörü desteklemek konusunda çok zayıf kaldığına işaret eden Çağatay, sürdürülebilir ekonomi için bir 5 yıllık ekonomik kalkınma planlarına ihtiyaç olduğunu aktardı.

ATAKAN

HP Milletvekili Tolga Atakan ise, “Sherwood Ormanından esen azınlık rüzgarları” konusunda yaptığı güncel konuşmada, Sherwood ormanının İngiltere’de bulunduğunu ve bir hayal kahramanı olan Robin Hood’un yaşadığı yer olduğunu ifade ederek, hükümeti de bu hayal dünyasına benzetti.

Son 6 ayda kabinenin halka hiçbir şey veremediğini, verme gailesinde de olmadığını savunan Atakan, hükümetin somut icraatı bulunmadığını, kaç kişinin işsiz kaldığının bilinmediğini, vatandaşların borç yükünün arttığını, kaç işletmenin kapandığının bilinmediğini ileri sürdü.

“Market sepet dolum rakamlarından ve ülke gerçeklerinden hükümet yetkilerinin haberi olmadığını” belirten Atakan, atıl durumda kalan konutlar konusunda da önerilerde bulundu.

Atıl ekonomik değerleri başka ülkelerin nasıl değerlendirildiğinin araştırılarak bunlardan örnekler alınması gerektiğini ifade eden Atakan, bilişim teknolojilerinin devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümetin koltuklarda kalabilmek adına yapılabileceklerin hepsini yaptığını savunan Atakan, Başbakan Ersan Saner’in bugün sorulan net soruların hiçbirine cevap vermediği gibi, tüm soruları cevaplamış gibi rahat hareket ettiğini ileri sürerek bunu eleştirdi.

Meclis genel kurulu güncel konuşmalar ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 10 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da birleştirilmiş oturum şeklinde gerçekleştirilecek.