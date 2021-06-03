banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Eylemler ile en sıcak yaz’a doğru
Eylemler ile en sıcak yaz’a...
‘’Sıra dışı siyahilerle’’ tatsızlıklar yaşamadan…
‘’Sıra dışı siyahilerle’’ tatsızlıklar yaşamadan…
Lafla peynir gemisi yürür mü ki?
Lafla peynir gemisi yürür mü...
Tek kazanan ENOSİS ruhu
Tek kazanan ENOSİS ruhu
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa'da intihar!
Kapat

Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Güncel konuşmaların yapıldığı, Meclis Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı.

03 Haziran 2021 Perşembe 18:15
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
banner337

Güncel konuşmaların yapıldığı, Meclis Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı.

BAYBARS

HP Milletvekili Ayşegül Baybars Genel Kurul’da, “hükümetin yönetim zafiyeti” hakkında yaptığı konuşmada, meclis koltuklarının boş olmasını eleştirdi.

Ülkede pandemi nedeniyle bedelli askerlikle ilgili yapılan çalışmalara, sınır kapılarının açılmasına değinen ve  aşı konusunda hiçbir elle tutulur icraat bulunmadığını ileri süren Baybars, Başbakan Ersan Saner’in bugün uzun zamandır Perşembe günü ilk defa meclis kürsüsünden soruları cevapladığını, ancak sorularına elle tutulur hiçbir cevap almadıklarını söyledi.

Bugün Başbakan Saner’e yönetilen soruları anımsatan Baybars, Başbakan Saner’in her soruyu gülerek “rahat olunuz” diye cevap verdiğini ifade ederek, eleştirdi.

Baybars, “Bugün ülkeye TC Ticaret Bakanı Muş geliyor ve protokol imzalanacak. Bu ekonomik protokolün içeriği ile ilgili bir bilgi istendiğinde de Başbakan Saner gülüp rahat olunuz diyor” dedi.

Sorunlarla ilgili hükümetin bir eylem planı olmadığını, ülkeyi yönetemediğini savunan Baybaras, Başbakan Saner’e 15 tane soruları olduğunu, ancak başbakanın bunların hiç birini cevaplayamadığını ileri sürdü.

ÇAVUŞOĞLU

Soruları yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, hayvancıların eyleminin 4. gününde olduğunu ve çalışmalarının devam ettiğini belirterek, hayvancıların ortaya koyduğu isteklerin maliyetini hesaplayarak, hayvancılarla paylaştıklarını, sektörün sıkıntısı olduğunu ancak kendilerinin de sıkıntıları olduğunu, dolayısıyla bir ortak noktaya varmak gerektiğini kaydetti.

Hayvancılarla son geldikleri aşamayı dün akşam Başbakan Saner’e ilettiğini ifade eden Çavuşoğlu, Başbakan Saner ile gelinen noktayı bugün hayvancılarla paylaştıklarını, hayvancıların sunduğu 7 maddenin 6’sında orta yolun bulunduğunu aktardı.

Bu maddeleri milletvekillerine okuyan Çavuşoğlu, bir tek süt fiyatları konusunda hayvancıların bir tereddüt yaşandığını, bu konuda uzlaşamadıklarını kaydetti.

Tanınmamışlığın yarattığı maliyet artışını karşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, hayvancıların istediğinin fiyat ayarlaması olduğunu, ancak bunun kendileri için maliyetinin çok yüksek olduğunu anlattı.

Gelinen aşamada şeffaf olmak gerektiğini, sunulan tekliflerin ve verebileceklerinin ortada olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ülkenin sanayicisini de üreticisini de sevdiklerini, eğer sanayici olmasa günlük süt üretiminin 50 tonu aşmaması gerektiğini kaydetti.

Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinen Çavuşoğlu, üretici, tüketici ve sanayici dengesinin korunmasının önemine işaret etti.

Çavuşoğlu, dünyada hammadde fiyatları istikrara kavuşmadan, süt fiyatlarının belirlenemeyeceğini , üç ay içinde arz talebinin görülerek sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. 

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, hayvancıların kandırıldığını, 6 maddede değil bir maddede anlaşıldığını ileri sürdü.  

Üreten kesimime kesin cevap verilmesi gerektiğini, önlem alınmadığını, et fiyatlarının ucuzlaması için hiçbir şey yapılmadığını, süt ürünlerinin ithalatının durdurulmadığını ileri süren Angolemli, hayvancılara hak ettiklerinin verilmesi gerektiğini vurguladı. 

Angolemli, “Alınan tedbirler tüccarın önünü açar, üretenin önünü keser” dedi.

banner341
AKANSOY

CTP Milletvekilli Asım Akansoy ise, “Ülkedeki Ekonomik durum” konusunda yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet’i 58. Ölüm yıldönümünde andığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı basın açıklamasına değinen Akansoy, Kutlu Adalı cinayeti konusunda gösterilen iradenin önemine işaret ederek, aynı iradenin KKTC’de de gösterilmesini temenni etti.

KKTC ve TC arasında ortak veya paralel bir soruşturma yapılabileceğini ifade eden Akansoy, konu hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı açıklamalara değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamasında soruşturmayı yakından takip ettiğini dile getirdiğine işaret eden Akansoy, konu hakkında Meclis araştırma komitesinin oluşturulamadığını, üye sayısında anlaşılamadığını, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu konuda bir irade ortaya koymasını talep etti.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Akansoy, bu konunun hayatın her alanını kapsadığına işaret ederek, KKTC olarak nasıl bir yol haritasına sahip olunduğunu, nasıl ilerleneceğini bilmediklerini, dünyaya entegrasyonun nasıl ilerleyeceğinin de bilinmediğini savundu.

Güven arttırıcı önlemler konusunda Cumhurbaşkanı Tatar’ın ne düşündüğünü bilmek istediklerine işaret eden Akansoy, Kıbrıs konusunda belirsizliğin devam ettiğini vurguladı.

ÇAĞATAY

HP Milletvekili Erek Çağatay, “KKTC ekonomisi” konusunda yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin bir ülkenin kendi öz kaynakları olmasını gerektirdiğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, ülkede kısa ve uzun vadede yapılması gerekenleri sıraladı.

Hükümetin akılcı ve gerçekçi destek politikaları hazırlayarak halka sunması gerektiğini ifade eden Çağatay, KKTC’de ekonomik stratejik bir plan olmadığını, hükümetin günü kurtarma peşinde olduğunu savundu.

Kendine yeten bir ekonomi için yapılması gerekenlere değinen Çağatay, şu anda sürecin iyi yönetilmediğini ve gün geçtikçe ödenen toplumsal bedelin çok büyük olduğunu ileri sürdü.

Hükümetin özel sektörü desteklemek konusunda çok zayıf kaldığına işaret eden Çağatay, sürdürülebilir ekonomi için bir 5 yıllık ekonomik kalkınma planlarına ihtiyaç olduğunu aktardı.

ATAKAN

HP Milletvekili Tolga Atakan ise, “Sherwood Ormanından esen azınlık rüzgarları” konusunda yaptığı güncel konuşmada, Sherwood ormanının İngiltere’de bulunduğunu ve bir hayal kahramanı olan Robin Hood’un yaşadığı yer olduğunu ifade ederek, hükümeti de bu hayal dünyasına benzetti.

Son 6 ayda kabinenin halka hiçbir şey veremediğini, verme gailesinde de olmadığını savunan Atakan, hükümetin somut icraatı bulunmadığını, kaç kişinin işsiz kaldığının bilinmediğini, vatandaşların borç yükünün arttığını, kaç işletmenin kapandığının bilinmediğini ileri sürdü.

“Market sepet dolum rakamlarından ve ülke gerçeklerinden hükümet yetkilerinin haberi olmadığını” belirten Atakan, atıl durumda kalan konutlar konusunda da önerilerde bulundu.

Atıl ekonomik değerleri başka ülkelerin nasıl değerlendirildiğinin araştırılarak bunlardan örnekler alınması gerektiğini ifade eden Atakan, bilişim teknolojilerinin devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümetin koltuklarda kalabilmek adına yapılabileceklerin hepsini yaptığını savunan Atakan, Başbakan Ersan Saner’in bugün sorulan net soruların hiçbirine cevap vermediği gibi, tüm soruları cevaplamış gibi rahat hareket ettiğini ileri sürerek bunu eleştirdi.

Meclis genel kurulu güncel konuşmalar ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 10 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da birleştirilmiş oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

banner360
Son Güncelleme: 03.06.2021 18:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serbest piyasada Sterlin 12.30’u, Dolar 8.70’i gördü
Serbest piyasada Sterlin 12.30’u, Dolar 8.70’i gördü
Biyologlar Derneği “Deniz salyası” konusunda uyardı
Biyologlar Derneği “Deniz salyası” konusunda uyardı
Sennaroğlu, Türkiye Ticaret Bakanı Muş’u kabul etti
Sennaroğlu, Türkiye Ticaret Bakanı Muş’u kabul etti
Cypfruvex rekolte ve gelirlerle ilgili açıklama yaptı
Cypfruvex rekolte ve gelirlerle ilgili açıklama yaptı
Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle “ Barista ve Servis Elemanı Yetiştirme Kursu” düzenlenecek
Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle “ Barista ve Servis Elemanı Yetiştirme Kursu” düzenlenecek
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü
“Ercan Havalimanı çift aşı ve çift PCR’lı karantınasız girişlere hazır“
“Ercan Havalimanı çift aşı ve çift PCR’lı karantınasız girişlere hazır“
Çavuşoğlu: “Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği tarafından dün sunulan talepler hükümet tarafından değerlendirildi; hükümetin, hayvan üreticilerine karşı herhangi bir olumsuz tavrı yok”
Çavuşoğlu: “Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği tarafından dün sunulan talepler hükümet tarafından değerlendirildi; hükümetin, hayvan üreticilerine karşı herhangi bir olumsuz tavrı yok”
Girne Belediyesi ile veterinerler arasında protokol imzalandı
Girne Belediyesi ile veterinerler arasında protokol imzalandı
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi geçiş kapılarının açılacak olmasını “memnuniyetle karşıladı“
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi geçiş kapılarının açılacak olmasını “memnuniyetle karşıladı“

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim