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Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor

Meclis Genel Kurulunda  güncel konuşmalar devam ediyor.

28 Mart 2022 Pazartesi 18:45
Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor

ŞAHALİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili  Erkut Şahali “Fakirleşmeye Karşı Hükümet Ne Yapıyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

Şahali, fakirleşmeye karşı hükümetin kaygı duymadığını ve bir şey yapmadığını söyleyerek, “Her çıkan yılların sorunu diyor da yıllardır hükümet kimdi?” diye sordu.

Sağlık hizmetlerinin kapasite artırımının bile enflasyondan etkilenerek yapılmadığını dile getiren Şahali, süt satın alabilenlerin sayısının her geçen gün azalmasının ülkenin durumunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Bugün “Mecliste bir katliam yapıldığını oy çokluğuyla Anayasanın ihlal edilebileceğinin Başbakan tarafından söylendiğini” ifade eden Şahali, “Anayasa oy sayısıyla ihlal edilebiliyorsa bu devleti kurduğunu iddia edenler rüya görüyorlardır” dedi.

Şahali, böylesine bir yapıdan Medet ummanın manasız olduğunu belirterek, yerel yönetimler reformunun belediyelerin birleştirilmesi olmadığını kaydederek, ,” gereksiz hizmet alımları yapan  Gazimağusa Belediyesine kredi çıkarılmaya çalışıldığını” iddia etti

Ülkede açlık riski baş göstermişken siyasilerin bahçelerde sebze yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi verir hale geldiğini anımsatan Şahali, iş gücü pazarındaki azalmanın açlık riskini her geçen gün arttırdığını söyledi.

Sadece Sayıştay raporuna bakarak Gazimağusa’nın içinin nasıl boşaltıldığının görülebileceğini, seçime kadar aldırılan krediyle maaş ödemelerinin gerçekleşeceğini ve seçime gidileceğini anlatan Şahali, yaşanan fakirleşmenin tamamen hükümetin sorumluluğunda olduğunu öne sürdü.

Şahali, hükümet yetkililerinin ithal enflasyonla ilgili tek kelime etmediğini ancak Başbakan’ın bu konuda bilgi verme zorunluluğu olduğunu kaydetti.

BAYBARS

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars ise “Başıboş Yönetim” konusunda güncel konuşma gerçekleştirdi.

Baybars otizm farkındalık gününe değinerek eğitimin önemine işaret etti, pandemi döneminde yaşanan eğitim kayıplarının telafisini istedi.

Ülkedeki sorunlar çığ gibi büyürken hükümetin seyirci kaldığını, Bakanlar Kurulu kararlarının sadece atama ve zamlarla alakalı olduğunu söyledi.

Akaryakıt ve elektrik zamlarının ekonomik sıkıntıları daha da derinleştirdiğini alkole yapılan zammın ise hiçbir akla uymadığını kaydeden Baybars, ülkede turizmi batıracak adımlar atılmaya devam edildiğini söyledi.

Maliyetlerin altından kalkılamayacak noktaya gelindiğini, hükümetin sadece bahaneler ürettiğini söyleyen Baybars, hükümetin özel sektör yokmuş gibi Aksa’nın borcunu ödeyebilmek için tüm sektörleri batıracak adımlar attığını ifade etti.

Baybars, tarım alanında yaşanan küresel sıkıntılara işaret ederek, hükümetin de bu konuda herhangi bir adım atmadığını, tohum bulmakta bile sıkıntı yaşanmasının buna en güzel örnek olduğunu söyledi.

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Sağlıkta yaşanan sıkıntıları da dile getiren Baybars, eğitimde de büyük sıkıntılar olduğunu ancak diğer sektörlerde olduğu gibi pandemi nedeniyle sıkıntıların çözülmeye çalışılmadığını belirtti.

Baybars, “Başbakan’ın Anayasanın oy çokluğuyla delinebileceğini” söylemesini eleştirerek, güneş panelleriyle ilgili gazetelere düşen “bakana özel izin verildi” haberleriyle ilgili bilgi istedi.

Baybars, KIBTEK’le ilgili de bir dizi soru sorarak, yakıt kalmadı açıklaması yapan KIBTEK çalışanına soruşturma açılıp açılmadığını da bilmek istediğini söyledi. Baybars, son olarak da hükümetin ne zaman kesintisiz elektrik verecek duruma geleceğini sordu.

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, KIBTEK’te yaşananları zaten anlattığını, 3 arızalı makine olduğunu, tedarikçilerin yakıt sağlayamamasının da sıkıntı yarattığını, çarşamba günü burada olacağını kaydederek, bakanların da güneş panellerinden yararlanma hakkı olduğunu, herkes gibi onların da normal vatandaşlar gibi bu haktan yararlanabileceğini söyledi.

Yüzde 1 enflasyonu olan ülkelerin bile yüzde 5’e çıktığını, üretim sektöründe tüm ülkelerin sorun yaşadığını ifade eden Taçoy, enflasyonun artmasına sebep olan olaylar hakkında bilgi verdi.

Ülkedeki istihdam olanaklarının devamının sağlanmasının önemine işaret eden Taçoy, enflasyonla mücadele noktasında yapılan çalışmaları bir program dahilinde önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

TALAT

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat da “Yerel Yönetimler Kaosu” konusunda konuştu.

Talat, bugün bu kürsüde konuşma yapmaya devam etmenin çok anlamsız olduğunu Anayasanın ayaklar altına alındığı bugün çelişkiler yaşadıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı’nın tehlikeli bir yola girdiğini,  “şaka konusu olan Cumhurbaşkanı’nın içinden Koreli KİM’in çıkacağından endişe eder hale geldiğini” kaydetti.

Talat, reformun yaptık oldu anlayışıyla hazırlandığını, kendilerinin halkın bu konudaki endişelerini dile getirmek zorunda olduklarını belirtti.

Yerel hizmetlerden nasıl yararlanacakları belli olmayan binlerce insanın endişesini paylaştığını söyleyen Talat, hazırlanan haritaların bile sanki içinde insan yokmuş gibi hazırlandığını ifade etti.

Talat, kimseye danışılmadan hazırlanan değişiklik yasa tasarısında önerilerin değerlendirilmesine bile olanak tanınmadığını dile getirerek, hazırlanan yasanın manasızlığını Dikmen’nin Girne’ye bağlanması üzerinden anlattı.

Girne’nin personel giderlerini karşılamakta bile zorlandığını, sadece 31 milyon TL KIBTEK’e borcu olduğunu ifade eden Talat, hiçbir mali sıkıntısı olmayan Dikmen Belediyesini bu batak yapıya bağlayarak Dikmen halkının dağın arkasından sağlıklı hizmet almasını beklemenin pek de gerçekçi olmadığını kaydetti.

Talat bu konudaki mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

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Son Güncelleme: 28.03.2022 19:49
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