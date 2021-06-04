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Mayıs ayı hayat pahalılığı yüzde 1,62 oldu

KKTC İstatistik Kurumu Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) sonuçlarını açıkladı.

04 Haziran 2021 Cuma 13:45
Mayıs ayı hayat pahalılığı yüzde 1,62 oldu
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Mayıs ayında TÜFE önceki aya oranla yüzde 1,62, önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5.52 ve önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,46 arttı. 
İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre en yüksek artış giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 12,09 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda gerçekleşti. Açıklamaya göre sağlık ana grubunda yüze 3,50; ulaştırma ana grubunda yüzde 3.42; lokanta ve otellerde yüzde 2.89; çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2.06; haberleşme ana grubunda yüzde 0.84; eğitim ana grubunda yüzde 0.82; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0,70; alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,67; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 0,41; eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.29 artış oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 0,09 düşüş gerçekleşti.

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Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 333 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 61,31 ile grip aşısı, yüzde 52,16 ile yazlık etek ve yüzde 44,77 yazlık kadın pantolonunda oldu.
En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 67, 08’le salatalık, yüzde 53,37 ile dolmalık biber ve yüzde 51,96 ile kabak oldu.

 

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Son Güncelleme: 04.06.2021 14:15
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