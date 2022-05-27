Maske Kullanma Zorunluluğu Kaldırılacak

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararın resmi gazetede yayınlanmasının ardından kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Bakan Altuğra yaptığı yazılı açıklamada, üst solunum şikayetleri olan kişilerin kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta başka kişilere hastalık bulaştırmamak amacıyla maske kullanmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Altuğura açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Risk grubunda olup örneğin 60 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer,böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları özellikle aşısız kişilerin kapalı alanlarda maske kullanmaları önerilmektedir.

Kapalı alanların, sınıf, restoran, spor salonları vb. yerlerin sıklıkla havalandırılması gerekmektedir.

Vaka sayılarının giderek azalması ve aşı yapan kişi sayılarının artmasıyla pandemi kuralları giderek azalmış, nihayet bu günlere hep birlikte gelmiş durumdayız.

Tüm dünyayı etkileyen pandemi ülkemizde de yaşamı önemli ölçüde etkilemiş ve pandemi ile mücadelede en etkin rolü oynayan Sağlık Bakanlığı’na bu süreç birçok şey öğretmiştir.

İstatistik bilgiler için otomasyon sisteminin gerekliliği, pandemi gibi tüm dünyanın ilk kez yaşadığı salgında organize olarak birlik ve beraberlikle çalışmanın önemini, aynı zamanda sağlık çalışanlarımızın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini bizlere bir kez daha göstermiştir.

Ülkemizde ilk kez Covid-19 vakasının görülmeye başlandığı ve (DSÖ) tarafından "küresel pandemi" ilan edildiği Mart 2020’den bu yana tüm dünya ile birlikte mücadelemiz başlamıştır.

Ne mutlu ki bizlere pandemide birçok ülkeye göre başarılı bir sınav vermiş bulunmaktayız.

DSÖ’nün istatistiki bilgilerine göre Avrupa, Ortadoğu ve Asya’da 46 ülke arasında 1 Milyon nüfusa göre toplam ölüm sayısında 40. Sırada yer almaktayız.

Yine DSÖ’nün istatistiki bilgilerine göre Avrupa, Ortadoğu ve Asya’da 46 ülke arasında 1 Milyon nüfusa göre toplam vaka sayısında 28. Sırada yer almaktayız.

KKTC’de vaka ölüm oranı yüzde 0.25’dir.”

Aşılama oranlarının birçok ülkeye göre çok iyi durumda olduğuna dikkat çeken Altuğra, dün itibarıyla aşılama rakamlarını şöyle açıkladı;

“Toplam Yapılan Aşı Sayısı: 858.733 adet, En az 1 Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 301.786 ( x.83)

Aşılama Serisini Tamamlayan Kişi Sayısı: 313.100 ( ?.78), 3. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 185.885 4. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 83.085, 5. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 11.374.”

Bu mücadelede başta gece gündüz demeden halkın sağlığı için fedakârca çalışan sağlık çalışanları, halkın kurallara uyması, tüm kurumların kendilerine verdiği destek ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin koşulsuz desteği sayesinde pandemide sona gelindiğini ifade eden Bakan Altuğra, “Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarına, siz değerli halkımıza ve her konuda olduğu gibi, Kovid-19 ile mücadelemizde yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyanın birçok ülkesinde aşı ve tıbbi malzeme eksikliği yaşanırken Türkiye Cumhuriyeti istediğimiz her türlü yardımı bize yapmış, Acil Durum Hastanesi’ni ülkemize kazandırarak büyük bir katkı sağlamıştır. Bundan sonraki dönemde sağlık alt yapımızdaki eksiklikler, halkımızın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi adına mücadelemiz devam edecektir” dedi.