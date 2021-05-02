banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre bitti…
Cenevre bitti…
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor !
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor...
Bu kaza ilk değil son da olmayacak…
Bu kaza ilk değil son...
Yine süpriz olmadı
Yine süpriz olmadı
banner376

Maske kararını duyunca sınav salonunu terk etti

Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti

02 Mayıs 2021 Pazar 20:02
Maske kararını duyunca sınav salonunu terk etti
banner337

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ilkbahar dönemi sınavı İstanbul'da başladı. Sınava girmek için Nişantaşı Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir kız öğrenci sınav sırasında maskelerin çıkarılacak olmasını protesto ederek ALES'e girmeden salonunu terk etti. Öğrenci, "Dört duvar kapalı alanda, belirli sayıda kişi iki buçuk saat bulunacağız. Birisi evinin konforunda sınav yapacak diye benim hayatımdan bir sene daha gidiyor" dedi.
2021 ALES ilkbahar dönemi sınavı, saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılan sınava erkenden gelip okul önünde bekleyenlerin yanı sıra son dakikada koşarak yetişen öğrenciler de oldu. Bazı öğrenciler ise girişlerin sonlandığı saat 10.00'dan sonra gelmeleri nedeniyle sınava alınmadı. Birkaç dakikayla sınavı kaçıran öğrenciler görevlilerle konuşarak, kapıyı açmaları için dil döktü. Tüm ikna çabalarına rağmen içeri alınmadıkları için hayal kırıklığı yaşayan öğrenciler sınava giremeden geri dönmek zorunda kaldı.

"MADEM SINAV ERTELENMİYOR HİÇ DEĞİLSE MASKE ZORUNLULUĞU KALABİLİRDİ

"Sınava girmek için Nişantaşı Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir öğrenci ise sınav sırasında maskelerin çıkarılacak olmasını protesto ederek sınav salonunu terk etti.

banner341
İsmini vermek istemeyen kız öğrenci, sağlığının sınavdan daha önemli olduğunun altını çizerek "Sınav salonunda maske çıkarılmasına izin veriliyor. İstediği kadar havalandırılsın. Dört duvar kapalı alanda, belirli sayıda kişi iki buçuk saat bulunacağız. Birisi evinin konforunda sınav yapacak diye benim hayatımdan bir sene daha gidiyor. Bir sene gitmesin istiyorsam hayatım riske giriyor. Ben niye böyle bir seçim yapmak zorundayım. Madem sınav, on binlerce vaka varken ertelenmiyor, hiç değilse maske zorunluluğu kalabilir. Doktorlar saatlerce maskeyle yaşıyor, hepimiz saatlerce yaşıyoruz. Orada sınava giren her birinin, gün içinde saatlerce maske ile dolaştığını biliyoruz. Bunu yapmıyorum diyen sokakta maskesini takmıyor demektir ya da çok az bir kesim evden çıkmıyordur. Eczacılar sabah dükkana maske ile giriyor akşama kadar maske ile çalışıyor. Burada insanlar iki saat test mi çözemeyecek? Oturarak soru çözüyoruz. Bir zahmet bunu öğrenmiş olsalardı pratik yapsalardı. Ama yapacak bir şey yok" dedi.

"VAKALAR BU KADAR ARTINCA YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞTIR DİYE DÜŞÜNDÜM

"Sınav süresince maske çıkarmanın serbest olacağının kendilerine daha önceden gönderilen sınav belgesinde açıklandığını da hatırlatan öğrenci, "Sınav belgesinde yazıyor ama daha az vakalarda sınav ertelenmişti. Bu kadar vaka varken 'Herhalde bu yürürlükten kalkmıştır, tam kapanma olacak kadar kötü bir dönemdeyiz' diye düşündüm" dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplam 113 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Toplam 113 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Yıldırım Köyünde Atatürk büstü anıtı çalışmalarında sona gelindi
Yıldırım Köyünde Atatürk büstü anıtı çalışmalarında sona gelindi
Kayıp kız çocuğu bulundu
Kayıp kız çocuğu bulundu
LAÜ Eğitim Fakültesi’nden gururlandıran başarı
LAÜ Eğitim Fakültesi’nden gururlandıran başarı
Güney'de 58 yeni vaka
Güney'de 58 yeni vaka
KKTC'de 23'ü yerel 35 yeni vaka
KKTC'de 23'ü yerel 35 yeni vaka
İbrahim Gürşan vefat etti
İbrahim Gürşan vefat etti
Necip Akif Özatmaca vefat etti
Necip Akif Özatmaca vefat etti
“Kalıcı ve yaşayabilir bir çözüm için temeli sağlam bir masa zemini oluşturduk”
“Kalıcı ve yaşayabilir bir çözüm için temeli sağlam bir masa zemini oluşturduk”
Yeni Boğaziçi'nde panik
Yeni Boğaziçi'nde panik

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim