banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Market hırsızlarına karar açıklandı!
Market hırsızlarına karar açıklandı!
Akaryakıt fiyatlarında indirim
Akaryakıt fiyatlarında indirim
KIB-TEK'ten akaryakıt açıklaması!
KIB-TEK'ten akaryakıt açıklaması!
Güney’de haftalık koronavirüs rakamları açıklandı!
Güney’de haftalık koronavirüs rakamları açıklandı!
Yeni elçi adada
Yeni elçi adada
banner404

Market hırsızlarına karar açıklandı!

25 Kasım 2022 Cuma 15:02
Market hırsızlarına karar açıklandı!

Lefkoşa ve civarındaki birçok marketten hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar Miraç Rahman, Abdulbaki Demirci, Ali Umut Can Güven tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlılar Miraç Rahman, Abdulbaki Demirci, Ali Umut Can Güven’in "Sirkat" suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 13.11.2022 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Kiler-4 süpermarket, Gold Mar Market, İrmar Süpermarket ve Dima Süpermarket'e giren Miraç Rahman, Abdulbaki Demirci ve Ali Umut Can Güven’in, bahse konu marketlerin içerisinde satışa sunulan ve toplam değerleri 9.700 Türk Lirası olan gıda ve kozmetik ürünlerini sirkat ettiklerini belirtti. Polis, ayrıca zanlıların 13.11.2022
tarihinde saat 22.00 raddelerinde Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü süpermarket içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 5.195,11 TL olan kozmetik ve gıda ürünlerini ödeme yapmadan market dışarısına çıkararak sirkat ettiklerini söyledi. Polis, adı edilenlerin kullanımında bulunan MV 841 plakalı Nissan marka araç içerisinde yapılan kontrolde 5 koli gıda ve kozmetik ürünleri tespit edilip emare olarak alınmış ve adı edilenler suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıların 14.11.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde soruşturma maksatlı 3 gün
tutukluluk temin edildiğini belirtti. Polis, zanlıların 17.11.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde soruşturma maksatlı 8 gün ek tutukluluk temin edildiğini söyledi. Polis, aynı gün mahkeme emri ile zanlıların ikametgâhlarında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanılmadığını aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlı- 1’in KKTC vatandaşı olduğunu, zanlı-2 ve Zanlı-3’ün TC vatandaşı olup, ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu belirtip, zanlıların ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyip, zanlıların davaları sonuçlanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların yurtdışına çıkışlarını yasaklayıp, 30’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. (Kamalı Haber)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıt fiyatlarında indirim
Akaryakıt fiyatlarında indirim
KIB-TEK'ten akaryakıt açıklaması!
KIB-TEK'ten akaryakıt açıklaması!
Yeni elçi adada
Yeni elçi adada
Cinayet şüphelisi Veysi Badur cezaevinde olay çıkardı
Cinayet şüphelisi Veysi Badur cezaevinde olay çıkardı
Ataoğlu: Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı
Ataoğlu: Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı
Metehan Sınır Kapısı’nda ‘Black Friday’ yoğunluğu!
Metehan Sınır Kapısı’nda ‘Black Friday’ yoğunluğu!
Girne Alsancak yolundaki kaza ile ilgili polisten açıklama!
Girne Alsancak yolundaki kaza ile ilgili polisten açıklama!
Seçim propagandası 5 Aralık Pazartesi günü başlayacak!
Seçim propagandası 5 Aralık Pazartesi günü başlayacak!
Cesurer: KIB-TEK sizin çiftliğiniz değildir
Cesurer: KIB-TEK sizin çiftliğiniz değildir
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim