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Maliye Bakanlığı’ndan ödemelerle ilgili açıklama

Maliye Bakanlığı, 1 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında toplam 930 milyon, 879 bin, 157 TL, 24 kuruş, 13’üncü maaşlar için ise 388 milyon, 805 bin, 942 TL, 94 kuruş ödeme yapıldığını duyurdu.

05 Ocak 2022 Çarşamba 14:49
Maliye Bakanlığı’ndan ödemelerle ilgili açıklama

Yazılı bir açıklama yayınlayan bakanlık, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda 1 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında toplam 930 milyon, 879 bin, 157 TL, 24 kuruş ile 13’cü maaşlar için ise 388 milyon, 805 bin, 942 TL, 94 kuruş ödeme yapıldığını bildirdi.

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Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiği belirtildi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam ettiğini belirterek, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, aralık ayında maaş, 13’üncü maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamının 976 milyon, 990 bin, 261 TL, 68 kuruş, piyasaya yapılan cari ödemelerin toplamının ise 342 milyon, 694 bin, 838 TL, 50 kuruşla birlikte  toplamda 1 milyar, 319 milyon, 685 bin, 100 TL, 18 kuruş ödeme yapıldığını ifade etti.

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