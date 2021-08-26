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Maliye Bakanlığı, yeni kaynak yaratmak için çareyi bahis şirketlerine ve gece kulüp izin vererek buldu!

Tarihinin en büyük bütçe açığı ile karşı karşıya kalan Maliye Bakanlığı, bütçeye yeni kaynak yaratmak adına bahis şirketlerine ve gece kulüp izinlerine sarıldı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 11:20
Maliye Bakanlığı, yeni kaynak yaratmak için çareyi bahis şirketlerine ve gece kulüp izin vererek buldu!

CTP, HP, TDP, DP ve YDP’nin yeni gece kulübü ve bet izni veremeyiz şeklindeki söylemlerinin aksine hükümet mali çıkmazı yeni bet izinleri ile birlikte gece kulüp izni vererek aşmanın planını yapıyor.

Maliye Bakanlığına yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiye göre Maliye Bakanlığı uzun zamandır “Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı” üzerinde çalışıyor. Bu konuda sektör temsilcilerinin görüşüne bile gerek duymayan Maliye Bakanlığı, bütçede ki dev açığı buradan elde edeceğini düşündüğü gelire umut bağladı.

300’den fazla yeni bahis sitesi olacak

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“Yeni bet (müşterek bahis) izni” de sağlayacak Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı bir türlü Bakanlar Kurulundan geçmiyor. 5 yıldızlı oteller ve 500 yataklı tatil köylerine “Elektronik Şans Oyunu Lisansı” verilmesini içeren tasarı geçmesi halinde ülke genelinde 300 den fazla bahis sitesi olacak.  

Hazırlanan yasa tasarısına göre; yeni lisan alabilecek kişiler ise şöyle sıralanıyor;

  1. Şans oyunu Salonu İşletmecileri
  2. Elektronik Bahis Evi İzin Sahipleri
  3. En az 500 yatak kapasiteli ve 5 yıldızlı turistik tesise sahip tüzel kişilikler
  4. 500 yatak kapasiteli birinci sınıf tatil köyü tesisi sahibi tüzel kişiler

Yeni Gece Kulüpleri izni de gündemde

Kaynak arayışında olan hükümetin bir diğer umudu ise Gece Kulübü izinlerinde. Çok uzun yıllardır yeni gece kulübü izni verilmez iken bu konuda bir çalışma yapıldığı ve özellikle Girne ve İskele bölgesine yeni izinler verilmesi için Maliye Bakanlığının bir hazırlık içinde olduğunu aktaran kaynaklar, “bu kararı almaları çok zor. Zira neredeyse tüm siyasi partiler bu konuda yeni izin verilmeyecek diye geçmişte parti manifestolarına ve seçim bildirilerine koymuştular.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Maliye BakanlığıBütçeYeni Kaynak
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