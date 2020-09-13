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Maliye Bakanı ve personeline PCR testi

 Maliye Bakanlığı’nda iki personelin koronavirüs testlerinin pozitif olarak saptanması sonrasında Bakan Olgun Amcaoğlu dahil tüm personele PCR testi yapıldı.

13 Eylül 2020 Pazar 16:00
Maliye Bakanı ve personeline PCR testi
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Amcaoğlu ve çalışanların bir kısmına bakanlık binasında bugün saat 10.00’da uygulanan PCR testi, daha önce de bir grup bakanlık personeline yapılmıştı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Olgun Amcaoğlu, bu konuda gerek hükümet gerekse bakanlıklar olarak titiz davranmanın önemine dikkat çekti. Vatandaşlara çağrı yapan Amcaoğlu, maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

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Bakan Amcaoğlu, yoğun çalışma temposundaki sağlık çalışanlarının, Maliye Bakanlığı personeline gösterdiği yakın ilgiye teşekkür etti. 

Maliye Bakanı Amcaoğlu, daha çok kişiye test yapılmasının ve bireysel kurallara uyulmasının, virüsle savaşta önemli olduğunu ekledi.

Amcaoğlu gerek hükümet gerekse Maliye Bakanlığı olarak, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan tüm zorlukların aşılması için çalışmalarını sürdürdükleri konusunda da vatandaşın kendilerine güvenmesini istedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Covid19
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