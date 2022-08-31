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Maliye Bakanı Şan, İnşaat Taşeronları Birliği Heyetiyle Görüştü

31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:03
Maliye Bakanı Şan, İnşaat Taşeronları Birliği Heyetiyle Görüştü

Maliye Bakanı Alişan Şan, Osman Amca başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği üyelerini kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Şan, Taşeronlar Birliği’nin çalışma yaşamının vazgeçilmezi olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Alişan Şan, birliğin çalışmalarını yakından takip ettiğini, halkın menfaati doğrultusunda sorumluluk almaktan kaçınmayan sektörün ayakta kalması ve daha güçlü olması için kısa, orta ve uzun vadede çözüm üretmeye, gerekli adımları atmaya ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

-Amca: "Dilimizden anlayabilecek birinin bu makamda olması avantaj"

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca da, Maliye Bakanı Alişan Şan’ı yeni görevinden dolayı kutladı.

Amca, “Özel sektörden gelen biri, bizim çektiğimiz sorun ve sıkıntıları çok daha iyi bilir. Dolayısıyla, dilimizden anlayabilecek birinin bu makamda olması bizler için avantaj” dedi.

Amca, pandemiyle birlikte şartların günden güne zorlaştığını, her kesimin olduğu kadar taşeronların da bu sıkıntılardan nasibi aldığını belirterek sektörün sorun, sıkıntı ve talepleri hakkında Bakan Şan’a bilgi verdi.

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Son Güncelleme: 31.08.2022 15:18
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