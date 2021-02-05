Maliye Bakanı'ndan güzel haber!

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ülkemizin sağlık ve ekonomik açıdan zor günler geçirdiği dönemde Ağustos 2020’den beri ödenmemiş olan ek mesai alacaklarını Ağustos 2020 ayına ait hak edilişleri bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Oğuz ayrıca, özel sektör ve yerel işgücünün desteklenmesi için Maliye tarafından 18 milyon TL’lik kaynağın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na aktarıldığını açıkladı.