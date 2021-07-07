Mağusa Türk Genel İş Sendikası 3 saatlik uyarı grevi yaptı

Sabah saat 8 ile 11 saatleri arasında uygulanan grevde sendika başkanı Doğan Özüşen, yaptığı açıklamada “Biz burada nedenleri değil sonuçları eleştirmek ve Belediye iradesinin bu konuya hassasiyetini arttırmak için toplandık. Bunun karşılığında mazeret dinlemek istemiyoruz. Pandeminin en kötü günlerinde sokakta olan belediye emekçilerine mazeret göstermeyin. Belediyemizin gelirleri personelimize yeterlidir. Ne işten personel durdurun ne de bir yerlerden para bulun diyoruz. Sadece önce çalışanın hakkını ödeyin diyoruz. Tek istediğimiz bu. Siyaset yapmak bizim işimiz değil ama hak aramada rakip tanımadığımızı da bilin diyoruz.” ifadelerini kullandı..

Konuşmanın ardından işçiler toplu halde yürüyüş gerçekleştirdiler.

Yürüyüş esnasında taşıdıkları pankartta ise “Maaşlarla aramıza sosyal mesafe koydunuz” yazılı pankart taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdiler. (MHA)