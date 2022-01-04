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LTB Sevimli Dostlar web sitesi yayında

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 3 yıl önce yönetimini devraldığı Lefkoşa Hayvan Barınağı ile sokakta sevimli dostlara ilişkin çalışmalar yapan LTB Sevimli Dostlar ekibinin tüm çalışmaların yer aldığı web sitesi yayına geçti.

04 Ocak 2022 Salı 10:58
LTB Sevimli Dostlar web sitesi yayında

Günümüz çağının getirdiği teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmeye önem veren Lefkoşa Türk Belediyesi ve bünyesindeki LTB Sevimli Dostlar ekibi yeni web sitesi sayesinde yurttaşların hem haber alma, hem katkı sağlama hem de katılımcılık süreçlerini kolaylaştırıyor. 


Barınaktan sahiplenilebilecek LTB Sevimli Dostlar web sitesinde yer alıyor
Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda bulunan sevimli dostlara ilişkin fotoğraflar ve tüm bilgiler www.ltbsevimlidostlar.com web sitesinde güncel şekilde yer alıyor. Yurttaşlarımız, sahiplenilebilecek sevimli dostlarımızı siteden görebilir ve ayrıca online sahiplenme formunu doldurarak başvuruda bulunabilir. LTB Sevimli Dostlar ekibi başvuruda bulunan yurttaşlar ile 24 saat içerisinde iletişime geçecek.


Sevimli dostların ihtiyacını karşılayabilir, online katkıda bulunabilirsiniz

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Barınağımızda bulunan sevimli dostlarımızı dijital ortamdan görüntüleyebileceğiz. Ayrıca uzun süredir ‘satın alma sahiplen’ sloganı yürüttüğümüz yuvalandırma  kampanyası kapsamında, dilediğiniz herhangi bir sevimli dostumuz için sahiplenme başvurusu yapabilirsiniz.
Web sitemizde bulunan bir diğer içerik ise sevimli dostlarımızın ihtiyacı olan ürünleri satın alarak katkıda bulunma imkanı sağlıyor. Sitemize belirli ihtiyaç ürünlerini ekleyerek destek olma imkanı sunduğumuz gibi dilediğiniz herhangi bir köpeğin belirli periyotları kapsayacak şekilde bakım masraflarını karşılayarak destek olabilirsiniz. Bu periyotlar sitemizde de görebileceğiniz gibi 1-3-6 ve 12 aylık süreleri kapsıyor. Bunun yanında bir diğer seçenek de dilediğiniz miktarda Sokaktaki ve Lefkoşa Hayvan Barınağında bulunan sevimli dostlarımız için bağış yapabilirsiniz. 
Bağış ve yardımların yanı sıra etkinlik düzenleme, gezdirme, yuva yapımı, sponsor bulma, sahiplendirme ve barınak temizliği gibi konularda sende gönüllü olabilirsin. Gönüllü olmak için sitemizde bulunan gönüllü olma formunu doldurmanız yeterlidir. 
Sevimli dostlarımız yardımcı olmak artık daha kolay. Sevimli dostlarımız yardımlarınızı bekliyor...

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