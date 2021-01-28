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LTB Başkanı Harmancı: “Gelin bir olalım ve bu işi birlikte başaralım”

Başkan Harmancı hükümete LTB’nin halk sağlığı için birlikte çalışmaya ve gereken her katkıyı koymaya hazır olduğunu bir kez daha vurguladı

28 Ocak 2021 Perşembe 14:37
LTB Başkanı Harmancı: “Gelin bir olalım ve bu işi birlikte başaralım”
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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Genç Tv’de yayınlanan ve Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu “Bugüne Dair” programına görüntülü olarak bağlanarak sosyal medya üzerinden paylaştığı çözüm önerileri ile alınacak her kararda ortaklaşma, asgari müşterekleri eşitlenen bir toplumsal durum yaratma ve birlik olup hep beraber başarma yönündeki çağrısını yineledi.

“Siyaset üstü, bütünlüklü, düzenli ve koordineli bir hareket planı ile uygulamaya ihtiyaç var”
Sağlık çalışanlarının yükünün her geçen gün daha da arttığını ve sağlık altyapısının da yüksek vaka sayıları karşısında kapasite açısından yetersiz kaldığını belirten Harmancı, bu konuda çözüm önerisi olarak donanımlı özel hastanelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İhtiyacın otelleri hastaneye çevirmek değil, var olan özel hastanelerin kamunun hizmetine sunmak olduğunu söyleyen Harmancı, bunun için de çözümü yaratacak adımların ivedilikle atılması gerektiğini, devletin de bu durumdan oluşacak giderleri zamanı geldiğinde ödemekle de mükellef olduğunu söyledi.

Başkan Harmancı, hem sağlık hem ekonomi anlamında yaşanan zorlukların aşılabilmesi için önerilerini de paylaştı. Harmancı, faiz üzerine ek kaynak yaratılabilmesi, belli bir oranın üzerinde olan maaşların ihtiyaçlara cevap verilebilmesi açısından ortak akılla değerlendirilmesi, kira ödemeleri ve borç faizleri ile ilgili de geçici yeni uygulamalar yapılması, bunun kaynağının da bankaların karlılık oranı değerlendirilerek bulunabileceği ve tüm bunların yetkililer ve konunun uzmanları ile beraber tartışılarak ortak karara bağlanması gerektiğini söyledi.

Başkan Harmancı, sağlık çalışanları yetersizliği nedeniyle emekli hekimlerin göreve çağrılması, zorunlu askerlikle uygulamalarda değişiklikler yaparak tıp alanında eğitim alanların sağlıkta bir yıl boyunca hizmet vermelerinin zorunlu askerlik hizmetinden sayılması şeklinde teşviklerin geliştirilmesini ve böylece yetersiz kalan insan kaynağının artırılmasının sağlanabileceğini söyledi.

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Başkan Harmancı, “Bir haftada daha bekleyelim” yaklaşımı yerine, tüm sorumluluğu da sadece tek bir bakanlığa bırakmadan, bu tarz yeni açılımları ve stratejileri oluşturacak çalışma grubunun kurulmasının sürece ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

“Özel sektörde insanlarımız işinden ve aşından olma korkusu yaşıyor”
Tamamen kapanma olasılığı karşısında yurttaşlara belli güvenceler sunulmaması halinde açlık ve işsizlik yaşanacağının aşikar olduğunu kaydeden Harmancı, özel sektörde insanlarımızın temaslı olduklarını gizleme nedenleri arasında işinden ve aşından olma korkusu olduğunu, devletin güvencesi olmaması nedeniyle insanların işlerini kaybederek evlerine, çocuklarına ekmek götürememe kaygısı olduğunu söyledi.

“Kaybettiklerimiz bizim canlarımız”
Harmancı, “Gelin bu kez gerçekten bir ve beraber olalım. Adına ne istenirse söylensin. Yeter ki bunun için sorumluluk ve iradeyi gösterelim. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak 700’den fazla personel ile bu konuda sorumluluk alıyor ve irade gösteriyoruz. Eminim ki diğer kurumlarımız da bu konuda sorumlulukla davranacaklardır. Yitirdiğimiz her can, bizim canlarımız. Biz beraber hareket etmeyi başarmadıktan sonra, bu süreçlere herkesi dahil etmedikten sonra, sağlıkla ilgili kaygılı durumları ortadan kaldırmadıktan sonra, ekonomik anlamda gerekli kararları ve uygulamaları yapmadıktan sonra, kimin bu ülkede Başbakan olacağı, kimin nereye atanacağının zerre kadar anlamı yoktur.” dedi.

“Yetkilendirme verilip emekli doktorların da göreve çağrılması ile sahada aşı organizasyonunu yapabiliriz”
Ülkede devam eden aşı çalışmalarıyla ilgili de açıklamalar yapan Başkan Harmancı, hafta sonu Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin kendisini arayarak katkı talep etmesi sonrasında LTB olarak 65 yaş üzeri yaşlıların kayıt işlemlerine başladıklarını ve randevusu olan yaşlıları da hastanelere götürerek aşı olmalarını sağladıklarını kaydetti. Sağlıkla Bakanlığı ile detaylandırılmış bir aşı çalışması yapmak istediklerini söyleyen Harmancı, esasa ilişkin sağlıklı bir program çıkararak bu doğrultuda yürümeyi arzu ettiklerinin altını çizdi. Harmancı, LTB’ye yetkilendirme verilmesi ve emekli doktorların da göreve çağrılıp kendileriyle çalışmaları durumunda bdlediyenin insan kaynağı ve tecrübesiyle bu aşı organizasyonunu sahada yapacak kapasitesi olduğunu söyledi.

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Mehmet Harmancı
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