LTB araç filosuna 3 adet çöp aracı dahil etti

Lefkoşa Türk Belediyesi yaşamaktan keyif alınan, temiz ve düzenli bir şehir için yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda şehirdeki evsel atıkların toplanmasında kullanılmak üzere gerçekleştirilen araç alım ihalesi tamamlanarak sözleşmeler imzalandı.

İhale sözleşmesine LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Benzincioğlu LTD Direktörü Ceyda Benzincioğlu ve Omurtak İşletmeleri LTD Direktörü Erkin Omurtak imza koydu.

Başkan Mehmet Harmancı, tertemiz bir Lefkoşa için sorumluklukla çalışıldığını ifade ederek, bu kapsamda hizmet kalitisini artırmak amacı ile üç çöp aracının araç filosuna eklendiğini belirtti.