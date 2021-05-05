LTB 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması için başvuru süreci başladı

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması, “En Güzel Bahçe” ve “En Güzel Balkon” olarak iki kategoride gerçekleştirilecek.

LTB sınırları içerisinde yaşayan yurttaşların çevre bilincinin arttırılması ve daha güzel bir çevreye birlikte katkı konulması amacıyla organize edilen yarışma için başvurular, 3 Haziran tarihine kadar online olarak Lefkoşa Türk Belediyesi Facebook sayfası veya 0548 863 0582 numaralı Whatsapp hattından yapılabilecek.

Jüride, LTB Başkanı, LTB Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu Koordinatörü, LTB Sağlık ve Çevre Komisyonu Koordinatörü, LTB Müdür Muavini, Peyzaj Mimarları Odası’ndan bir kişi, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan bir kişi ve sponsor temsilcisi yer alıyor. LTB Park Bahçeler Şubesi de, yarışmanın jüri danışmanlığını yapacak.

Yarışmaya katılım koşulları ve ayrıntılar www.lefkosaturkbelediyesi.org web sayfasından ulaşılabilir. Ödüller şöyle:

“En Güzel Bahçe

1.’lik Ödülü: 2000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 300 TL’lik ürün tedariği

2.’lik Ödülü: 1000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 200 TL’lik ürün tedariği

3.’lük Ödülü: 500 TL - LTB Fidanlığı’ndan 100 TL’lik ürün tedariği

En Güzel Balkon

1.’lik Ödülü: 2000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 300 TL’lik ürün tedariği

2.’lik Ödülü: 1000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 200 TL’lik ürün tedariği

3.’lük Ödülü: 500 TL - LTB Fidanlığı’ndan 100 TL’lik ürün tedariği”