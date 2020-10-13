Lordoslar duygu dolu anlar yaşadı

19 yaşında evinden ayrılan Dimitri Lordos 65 yaşında ilk kez bugün Maraş’taki evini ziyaret etti. 2 oğlu, 1 kızı ve 1 geliniyle ziyaret etti. Dakikalarca evine bakıp ağlayan Dimitri Lordos ve ailesi, bugün çok hüzünlü anlar yaşadılar. Babasını 4 yıl önce kaybeden Dimitri Lordos “keşke bu günleri babamda görebilseydi” diyerek izin verildiği takdirde en erken bir zamanda Maraş’taki tüm apartmanlarına ve otellerine yatırım yapacağını ve yıllar sonra burada yine otellerini çalıştıracağını söyledi.

Kendisinin ve ailesinin bugünün çok önemli olduğunu dile getiren Lordos;

“Bugün benim için çok duygusal bir gün çünkü 46 yıl sonra ilk kez evimdeyim. Buradan ayrıldığımda çok gençtim. Bugün ailemi hatırladım. Onları kaybettim, ailem artık aramızda değil ancak sevgileri bizimle. Ben umut ediyorum ileride Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar bu şehri birlikte geliştirecekler ve birlikte barış içinde yaşayacaklardır. Burayı terk ettiğimde 19 yaşındaydım ve geleceği hayal ediyordum. Maalesef savaştan sonra buradan ayrıldık. Her şeyi arkamızda bıraktık. Hatırlıyorum, ailem gerçekten çok fazla çalıştı bu yapıları yapmak için. Burada çok fazla anım var. Karışık duygular içindeyim ve çok duygusal bir gün” ifadelerini kullandı. (MHA)