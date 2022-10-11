Liman yangını: İçki, sigara, tıbbı ilaçlar ve ambar tamamen yandı

10.10.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman Bölgesi’nde, Portisbi Cyprus Free Zone’na ait olup, içerisinde ürün depolanmak üzere Maddox İçki Satış Ticaret, Asya Orpan İlaç Sanayi, Magude Semi SAAB, Dima LTD ve One Truck şirketlerinin kirasında bulunan ambar binasında meydana gelen yangın sonucu, ambar içerisinde muhafaza edilen muhtelif miktar ve markalardaki alkollü içkiler, sigaralar ve tıbbi ilaçlar ile ambar binası tamamen yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soğutma işlemleri halen devam etmektedir. Yangın çıkış sebebi henüz tespit edilmemiş olup, soruşturma devam etmektedir.