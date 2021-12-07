banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
64 yaşındaki covid-19 hastası yaşamını yitirdi
Koronavirüse bir can daha!
Dolar/TL 13,70, Sterlin/TL 18,20 seviyelerinden işlem görüyor
Döviz düşüşte
Süt Endüstrisi Kurumu'ndan açıklama
677 süt üreticisi ödeniyor
K-Pet’ten bayilere Çin işkencesi!
K-Pet’ten bayilere Çin işkencesi!
banner405

Li-koop’ta Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd (Li-Koop)’ta bugün Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. 

07 Aralık 2021 Salı 14:30
Li-koop’ta Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Toplu İş Sözleşmesine Li-Koop adına Yönetim Kurulu Başkanı Asın Kayan, yetkili sendika olan Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) adına Sendika Başkanı Mehmet Davulcu imza koydu. Li-Koop Konferans Salonu’nda saat 10.45’te gerçekleşen imza törenine İşveren tarafından Li-Koop Yönetim Kurulu Üyeleri ve İşçi temsilcileri tarafından Çağ-Sen temsilcileri katıldı.

Çağ-Sen’den yapılan açıklamaya göre,  Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu yaklaşık 3 yıldan beri verdikleri mücadele sonucunda Toplu İş Sözleşmesi imzalama noktasına ulaştıklarını belirtti. 3 yıl önce eski yönetimle imzaladıkları TİS’in azınlık sendikası tarafından mahkemeye taşındığını belirten Davulcu, yargı sürecinde mücadele verdiklerini, bu sırada kayyum dönemi başladığını ve çalışanlar üzerinde adeta korku imparatorluğu yaratılmaya çalışıldığını savundu. 

Çalışma Bakanlığı’nın Başsavcılıktan aldığı hukuki görüşle o dönemdeki Müsteşar ve göreve yeni atanan Sendikalar Mukayyidinin de yasaları uygulamadaki dirayetli duruşuyla Li-Koop işyerinde referanduma gidildiğini belirten Davulcu, Çağ-Sen’in yetkili sendika olduğunun referandumla da teyit edildiğini söyledi. 

banner341
Yetkili sendika olarak kayyum yönetimiyle toplu iş sözleşmesi yapmak için yoğun çaba harcadıklarını ancak kayyumun hiçbir toplantıya katılmadığını belirten Davulcu, kayyumun Sendikalar Mukayyitliği tarafından oluşturulan uyuşmazlık kuruluna da katılmayarak Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’na göre suç işlediğini ileri sürdü. 

Li-Koop’un genel kurulunun yapılıp gerçek sahiplerini temsil eden yönetim kurulunun seçilmesi için de mücadele verdiklerini ifade eden Davulcu, çok gecikmeli de olsa yapılan genel kurulda seçilen Yönetim Kurulu ile yaptıkları görüşmeler sonucunda uzlaşarak TİS imzalama noktasına geldiklerini söyledi. 

İmzalanan TİS ile Li-Koop çalışanlarının geçmişte de uygulanan barem sistemine yeniden geçirildiğini belirten Çağ-Sen Başkanı, çalışanların kayyum yönetimi dönemindeki maaş kayıplarının da bir program çerçevesinde geriye dönük olarak ödeneceğini ifade etti. 

İmzalanan TİS ile çalışanların maaş ve özlük hakları yanı sıra çalışma koşulları, disiplin ve sosyal haklarının da düzenlendiğini belirten Başkan Davulcu, anayasal hak olan TİS’in imzalanma aşamasına gelmesinde emeği geçen Li-Koop Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski ve yeni Müsteşarı ile yeni Sendikalar Mukayyidine ve özellikle gösterdiği örgütlü direnç nedeniyle Li-Koop çalışanlarına teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.


 

banner360
Son Güncelleme: 07.12.2021 16:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
64 yaşındaki covid-19 hastası yaşamını yitirdi
64 yaşındaki covid-19 hastası yaşamını yitirdi
Elmalı: “Açıklanan hayat pahalılığı oranına kimse inanmadı”
Elmalı: “Açıklanan hayat pahalılığı oranına kimse inanmadı”
Özersay'dan açıklamalar
Özersay'dan açıklamalar
Sucuoğlu Hür-iş heyetini kabul etti
Sucuoğlu Hür-iş heyetini kabul etti
Manavoğlu: “Halk odaklı siyaset bizim siyaset anlayışımızın temel noktasıdır”
Manavoğlu: “Halk odaklı siyaset bizim siyaset anlayışımızın temel noktasıdır”
Öğrenciler atıklar konusunda bilgilendirildi
Öğrenciler atıklar konusunda bilgilendirildi
İtfaiye, sel baskınları ve kış yangınlarına karşı uyardı
İtfaiye, sel baskınları ve kış yangınlarına karşı uyardı
Müteahhitler Birliği “kriz masası” çağrısını yineledi
Müteahhitler Birliği “kriz masası” çağrısını yineledi
Biyologlar Derneği'nden çevre manifestosu
Biyologlar Derneği'nden çevre manifestosu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim