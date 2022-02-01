Li-Koop’ta süresiz grev başladı

Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Referandum Yasası gereği 4 iş günü önceden duyurulan süresiz grev, bu sabah saat 08.00 itibarıyla başladı.
Davulcu, çalışanların haklarını alana kadar direnişlerinin devam edeceğini de belirtmişti.
Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd.’de (Li-Koop), “gasp edilen maaş ve özlük haklarının iadesi” talebiyle süresiz greve başladı.
Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Referandum Yasası gereği 4 iş günü önceden duyurulan süresiz grev, bu sabah saat 08.00 itibarıyla başladı.