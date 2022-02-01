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Li-Koop’ta süresiz grev başladı

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd.’de (Li-Koop), “gasp edilen maaş ve özlük haklarının iadesi” talebiyle  süresiz greve başladı.

01 Şubat 2022 Salı 09:00
Li-Koop’ta süresiz grev başladı

Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Referandum Yasası gereği 4 iş günü önceden duyurulan süresiz grev, bu sabah saat 08.00 itibarıyla başladı.

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ÇAĞ-SEN Başkanı Mehmet Davulcu, dün yaptığı yazılı açıklamada, çalışanların gasp edilen maaş ve özlük haklarının iadesiyle refah seviyelerinin korunmasını talep ettiklerini vurgulayarak, grev süresince işveren ile diyaloğa açık olduklarını belirtmişti. 
Davulcu, çalışanların haklarını alana kadar direnişlerinin devam edeceğini de belirtmişti.

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Son Güncelleme: 01.02.2022 10:08
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