Lefkoşa’daki kaza

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, bu sabah saat 09.40 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi üzerinde dikkatsizce çembere giriş yapan NE547 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Sinan Karayeğen’in (E-81), Cengiz Tutkun(E-44) yönetimindeki MM 322 plakalı aracın yan kısmına çarptığı kaydedildi.Açıklamada, kaza sonucu yaralanan Karayeğen’in tedavisinin halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdüğü, soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.