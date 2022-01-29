Lefkoşa’da sabah saatlerinde iki trafik kazası meydana geldi

Lefkoşa’da bugün sabah meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, ilk kaza saat 07.45 sıralarında Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi meydana geldi.

Kaza, Hasan Çaylı’nın (E-24), yönetimindeki HF 110 plakalı salon aracıyla önünde aynı istikamette seyreden Orhan Saz yönetimindeki TRC 803 plakalı otobüsün arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden TRC 803 plakalı otobüs ise, sağ şeritte aynı istikamette seyreden Tarık Dolu yönetimindeki TNL 325 plakalı otobüse çarptı.

Kaza sonucu HF 110 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Havva Kaymaz hafif şekilde yaralanarak, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.



Çarpmaya müteakip alev alan HF 110 plakalı araçta ise yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen aracın motor kısmında hasar meydana geldi.Öte yandan bugün sabah 09.15 sıralarında Metehan Çemberi’nde meydana gelen trafik kazasında, Tuğluhan Özcanlı (E-27), yönetimindeki LM 013 plakalı araç ile Metehan Çemberine yaklaştığı sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan trafik adasına çarpıp takla attı.Kaza sonucu yaralanan olmadı.Polisin kazalar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.