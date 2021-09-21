Lefkoşa’da 413 işyeri denetlendi

Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 13 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında 212 iş yerini, Zabıta Şubesi ekipleri de 201 iş yerini denetledi.

Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin koordinesinde gerçekleştirilen haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler kontrol ediliyor.

AdaPass uygulamasına uyulmamasının cezası 4.400 TL

Zabıta Şubesi denetimlerde AdaPass uygulamasına uymayan 1 iş yerine 4.400 TL’lik para cezası kesti.



15 birim ürün müsadere edildi

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından yapılan denetimlerde ise 1 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 15 birim ürün müsadere edildi.

Denetlenen İşyerleri niteliklerine göre: 6 Hotel, 1 Seyyar Büfe, 3 Park Büfesi, 73 Market, 9 Kebap Salonu, 43 Restoran, 6 Benzin İstasyonu, 3 Pastane, 1 Baklava Salonu, 22 Cafe, 18 Kuaför/Güzellik/Berber Salonu, 1 Bakım Evi, 1 Fırın, 1 Gıda Deposu, 1 Casino, 4 Off Licence, 5 Bar, 2 Spor Salonu, 1 Meyhane, 3 Kuruyemiş, 1 Yurt, 1 Düğün Salonu, 3 Bet Ofis