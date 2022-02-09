Lefkoşa Surlariçi bölgesine yarın su verilemeyecek

Çalışma nedeniyle Surlariçi bölgesine su verilemeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, çalışmanın gün içinde tamamlanıp, su akımının aynı gün içinde açılmasının hedeflendiği kaydedildi.
09 Şubat 2022 Çarşamba 15:15
Son Güncelleme: 09.02.2022 17:47
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yarın yapılacak su patlağı kazı çalışması tamamlanana kadar Surlariçi bölgesine su verilemeyeceğini duyurdu. Açıklamada çalışmanın gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği de belirtildi.
Çalışma nedeniyle Surlariçi bölgesine su verilemeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, çalışmanın gün içinde tamamlanıp, su akımının aynı gün içinde açılmasının hedeflendiği kaydedildi.