Lefkoşa – Güzelyurt bölünmüş anayolunda temizlik ve bakım çalışması yapılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi, Lefkoşa – Güzelyurt Bölünmüş Anayolunda bugünden itibaren ot temizliği ve ağaç budanması işleri yapılacağını duyurdu ve bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların ikinci bir duyuruya kadar sabah saat 08.00 akşam saat 17.00 saatleri arasında süreceğini de açıklandı.

