banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Belediye enflasyonu
Belediye enflasyonu
Mühendislerimiz, mimarlarımız ve yeni normal yaşam alanlarımız
Mühendislerimiz, mimarlarımız ve yeni normal...
Hayatımı geri ver!
Hayatımı geri ver!
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
banner376
Flaş Haber
5 saatlik elektrik kesintisi!
Kapat

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sanat yönetmenliği seçimi yapıldı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda Sanat Yönetmenliği Seçimi Yapıldı, 2021-2023 Sezonu Sanat Yönetmenliği’ne Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çalışanlarının Oylarıyla Oyuncu, Dramaturg Cem Aykut Getirildi. 

01 Haziran 2021 Salı 14:45
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sanat yönetmenliği seçimi yapıldı
banner337

Cem Aykut yaptığı yazılı açıklamada, yurt içinde ve yurt dışında Kıbrıs Türk Tiyatrosunun en önemli temsilcisi olan, düzenlediği tiyatro festivalleri ile adından sık sık bahsettiren ve 40 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na 1999 yılının Eylül ayında Yaşar Ersoy’un desteğiyle ilk adımı attığını belirterek, ilerleyen zamanlarda Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber'in de teşvikiyle Dramatik Yazarlık ve Dramaturgi Yüksek Lisansı tamamladığını söyledi.
Tiyatronun bir karşı duruş olduğu, olanla olması gerekeni aynı sahnede buluşturması gerektiği ilkesinden yola çıkarak aday olduğu Lefkoşa Türk Belediyesi Sanat Yönetmenliğini 31 Mayıs 2021 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar devraldığını ifade eden Aykut şöyle devam etti;
“Dünya amansız bir salgınla boğuşurken bundan en çok etkilenen kurumların başında gelen tiyatro maskelerin altında nefes almaya çalışıyor. Peki, nefes almak mümkün mü? Tedavisi olan bu hastalığa karşı, karşımızda kocaman bir sorun var; 
Ulaşılamayan aşı...
Aşı’ya ulaşmaya çalışıyoruz...

banner341
Ya da onun bize ulaşmasını bekliyoruz...
Trajikomik bir durumla karşı karşıyayız aslında...
Ama sanat ama tiyatro her zaman küllerinden doğmayı başarmıştır tarih boyunca... 
Bu maske altından nefes almaya çıkılan yolculukta, küllerimizden yeniden doğarken yeni oyunlar, yeni projeler ve yeni anlatılması gereken hikâyelerin heyecanı içerisindeyim. En yakın zamanda perde diyerek,  buluşacağımız güzel günlere.”
 

banner360
Son Güncelleme: 01.06.2021 15:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilik ( Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylayarak genel kurula sevk edildi
Emeklilik ( Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylayarak genel kurula sevk edildi
KKTC Kalkınma Bankası (değişiklik) Yasa Tasarısı genel kurula sevk edildi
KKTC Kalkınma Bankası (değişiklik) Yasa Tasarısı genel kurula sevk edildi
Değirmenlik Belediyesi, çocuklara hediye dağıttı
Değirmenlik Belediyesi, çocuklara hediye dağıttı
Emaa, yayınladığı çocuk kitaplarını tanıttı
Emaa, yayınladığı çocuk kitaplarını tanıttı
Ataoğlu, Dünya Çocuk Günü mesajı
Ataoğlu, Dünya Çocuk Günü mesajı
KTTB 1 Haziran Dünya Çocuk Günü mesajı
KTTB 1 Haziran Dünya Çocuk Günü mesajı
CTP'den hükümete çağrı
CTP'den hükümete çağrı
Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi ile TBMM Dilekçe Komisyonu toplantı yaptı
Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi ile TBMM Dilekçe Komisyonu toplantı yaptı
Başbakan Saner, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti
Başbakan Saner, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti
Girne Belediyesi Dünya Çocuk Günü etkinlikleri düzenledi
Girne Belediyesi Dünya Çocuk Günü etkinlikleri düzenledi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim