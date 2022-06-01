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Lefke'de Elektrik Kesintisi Olacak!
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Lefke'de Elektrik Kesintisi Olacak!

01 Haziran 2022 Çarşamba 16:55
Lefke'de Elektrik Kesintisi Olacak!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın Lefke gölgesinde bazı yerlerde kesinti yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle; 09:30 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest., Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest., Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyeceği belirtildi.

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