Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği yarın CMC önünde ve Aplıç kapısında eylem yapacak

Lefke Çevre Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı yaptığı yazılı açıklamada, eylemin saat 09.00’da başlayacağını belirterek, 5 Haziran Çevre Günü için bir de mesaj yayımladı.

Hızlı açıklamasında, sadece Lefke’de değil tüm adada ağır metal içeren her türlü madenciliğe karşı olduklarına dikkat çekerek, “Çevreyi ve doğayı kirletmeyen, insan sağlığını tehlikeye atmayan yatırımlara açığız” dedi.

Hızlı açıklamasında, CMC alanının, bilim insanlarının önereceği yöntem ile rehabilite edilmesi ve tarım, eğitim ve turizme kazandırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Her 5 Haziran Dünya Çevre gününde de ayni çağrıyı hükümet edenlere yapıyoruz. Çünkü Anayasamızın 8nci maddesindeki Eşitlik başlığı altıda yazılanlar, 40ncı maddesindeki Çevrenin korunması başlığı altındaki yazılanlar ve yine 45nci maddesindeki Sağlık Hakkı başlığı altındaki yazılanlara hükümetler uymalı ve devlet politikası haline getirilmelidirler” ifadelerine yer verdi.

CMC’nin temizlenmesi konusunda süreç içinde yapılan çalışmalara da dikkat çeken Hızlı, 21 Mayıs 2020 tarihinde resmi gazetede CMC alanını kiralayan firmanın işletme sözleşmesinin fesh edilmesi ile ilgili karar alınmasına rağmen konunun hala sonuçlandırılamadığı anımsatıldı.

Hızlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Halen ağır metal içeren maden atıklarının rehabilite edilmesi için hiç bir çalışma yapmayan hükümet, yapmaya çalışanların da ileri madencilikten rant sağlamaya çalışma fikrinden vazgeçmelerini bir kez daha söylüyor, gelecek yıl CMC alanının yeşillendirilmiş ve yaşanır bir hale gelmiş olmasını dilerken, tüm çevreci arkadaşlarımızın 5 Haziran Dünya Çevre gününde, saat 09:00’da CMC önünde ardından da Aplıç kapısında, maske ve mesafe kurallarına uyarak Lefke, Gemikonağı ve Yedidalgadaki CMC maden atıklarının temizlenmemesini ve Güneydeki madencilik faaliyetlerini protesto etmek için davet ediyor, Çevre Gününüzü de kutluyoruz.”





ÇEVRE PAYDAŞLARI FORMU EYLEME DESTEK VERECEK

Öte yandan Kıbrıs Çevre Paydaşları Forumu da, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nin eylemine destek vereceğini açıkladı.

Çevre Paydaşları Forumu yaptığı yazılı açıklamada, maden kirliliğinin her iki toplumu da ciddi bir şekilde etkilediğine dikkat çekilerek, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Çevre Paydaşları Formu üyelerinin ve Çevrecilerin Aplıç'taki sınır geçiş kapısına gelebilmeleri durumunda birlikte madenciliğe karşı bir eylem gerçekleştirileceğini, Güney’de bulunan aktif ve pasif maden yerlerinin protesto edileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, tüm çevreci derneklerin eyleme destek vermesi için çağrı yapıldı.