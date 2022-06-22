LBO “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri verdi

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), Şef Oskay Hoca yönetiminde Büyük Han’da “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri verdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre, konseri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı belediye meclisi üyeleri ve müzikseverler izledi.

İlki 17.Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamında verilen ve büyük beğeni toplayan konserin ikincisine de müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar, konserde, şarkılara eşlik edip, dans ederek, konserin keyfini çıkardı.

Konserde; "Gurbet - Özdemir Erdoğan, Dümtek - Moğollar, Çiçek Abbas - Cahit Berkay, Selvi Boylum Al Yazmalım - Cahit Berkay, Çemberimde Gül Oya - Selda Bağcan, Çoban Yıldızı - Melih Kibar, Çarşambayı Sel Aldı - Zafer Dilek, Bizim Aile - Melih Kibar, Hababam Sınıfı - Melih Kibar, Devlerin Aşkı - Cahit Berkay, Yunus - Bora Ayanoğlu, Nihavend Longa - Osman İşmen, Melih Kibar - Aile Şerefi, Şehnaz Longa - Santuri Ethem Efendi, Ateş Böceği - Baha Boduroğlu, Son Verdim Kalbimin İşine-Enrico Macias" eserleri icra edildi.