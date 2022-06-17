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LBO sanatçıları parklarda müzik dinletisi sunacak

17 Haziran 2022 Cuma 11:00
LBO sanatçıları parklarda müzik dinletisi sunacak

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) sanatçıları parklarda müzik dinletisi sunacak. Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB tarafından düzenlenen “Parklarda Müzik Var” etkinlikleri 17 Haziran Kumsal Park’ta başlayacak.

Eğitim yılının tamamlanması ve yaz aylarının gelmesi ile birlikte çocuklar, gençler, yetişkinler ve şehirdeki büyükler tarafından yoğun şekilde kullanılan parklar LBO sanatçılarının performansları ile renklenecek. 

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Tüm dinletilerin saat 19.00’da başlayacağı haziran ayı programında 20 Haziran Pazartesi akşamı Reşat Kortan, Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda; 22 Haziran Çarşamba Arkın Sayar ile Reşat Kortan, Sancaktar Kalebey Parkı’nda (Ortaköy) ve 27 Haziran Pazartesi akşamı Arkın Sayar ile Reşat Kortan, Barış Manço Parkı’nda müzik dinletisi sunacak.

Başkent “Lefkoşa’nın Parklarında Müzik Var” etkinlikleri yaz aylarında farklı parklarda Lefkoşalılarla buluşmaya devam edecek.

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Son Güncelleme: 17.06.2022 11:03
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