LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu eğitim düzenlendi

Acıbadem Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Baş ve Gazi Üniversitesi’nden Bensu Karahalil’in katılımlarıyla gerçekleştirilen eğitimde, alanlarında uzman akademisyenler tarafından gıda katkı maddeleri ile ilgili güncel yaklaşımlar ele alındı.

Program Sorumlusu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, etkinliğin öğrenciler için son derece verimli geçtiğini belirterek, eğitimin interaktif olmasından hem de gıda katkı maddelerine multidisipliner yaklaşımdan ötürü çok memnun kaldıklarını ifade etti. Perçinci, etkinlikle birlikte farklı bakış açısı kazanıldığını ve ilgili konuda öğrencilerin yorum yapma kabiliyetlerinin de geliştirildiğini söyleyerek, etkinliğe öğrencilerin de uygulanan testlerle katkı koyması ve soru-cevap kısmının olmasının yararlılığı artırdığını belirtti.