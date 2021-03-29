banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz var!
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz...
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir mi?
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir...
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
banner376

LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Akademisyeni Ummanel haklarını bilen çocuklar yetiştirmenin önemine değindi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel, “Dünya Çocuk Hakları” ile ilgili açıklamalar yaptı.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:02
LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Akademisyeni Ummanel haklarını bilen çocuklar yetiştirmenin önemine değindi
banner337

“Haklarını bilen, demokratik, eleştirel düşünen, kendine, toplumuna ve farklı kültürlere saygılı bireyler yetiştirmek, çocukluk çağından başlanarak verilen eğitim ile mümkündür”diyen Ummanel, bundan otuz yıl önce yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilkelerinin çocuklar karşısında ayırım gözetmeyerek, çocuğun yüksek yararını göz önünde bulundurarak, her çocuğun yaşama ve gelişme hakkı olduğu bilincinde davranarak, ve çocuğun kamusal alana katılım hakkını esas almak üzerine şekillendiğini ifade etti.  

“Çocukların kendilerini ifade etme ve kendi seslerini duyurma haklarının olduğunu unutmamalıyız”

  Ummanel açıklamasının devamında, “Çocuklar arasında dil, din, ırk, cinsiyet, doğduğu yer, sosyo-ekonomik düzey gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak ayırım yapmak onlara büyük haksızlık olabileceği gibi, onların da ileride ayırımcı ve ötekileştiren bireyler olmalarına neden olacaktır. Özellikle okul öncesi dönemden başlanarak sınıflarda öğretmenlerce demokratik bir tutumun benimsenmesi, aile içerisinde demokratik bir yaklaşımla çocuğa davranılması onda bu tür kavramların gelişmesini sağlayacak ve bu davranışların ileride topluma yansımasına da neden olacaktır. Bu demokratik anlayış onların yüksek yararını gözetmelidir. Özellikle medyanın günlük yaşamımızda oldukça etkin olduğu bu dönemde çocuklarla ilgili haber ya da paylaşımlarda onlara zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmamız gerekmektedir. Bu yaklaşım onların da ileride çocuklar karşısında aynı hassasiyeti göstermelerine neden olacaktır. Öte yandan, her bir çocuğun yaşama ve kendini geliştirme hakkı olduğu noktasından yola çıkarak, çocukların kendilerini ifade etme ve kendi seslerini duyurma haklarının olduğunu da unutmamalıyız. Sorgulayan, eleştirel düşünen, sesini duyuran çocuklar, toplumumuzda söz sahibi olacak, toplum yararına çalışan bireylere dönüşecektir. Bu bağlamda eğitimin her kademesinde çocukların sesini duyurmalarına fırsat vermeli; kamusal diğer alanlarda da çocukların fikirlerini söylemelerini desteklemeliyiz. Yetişkinler olarak fırsat verirsek çocuklar da her alanda kendilerini gösterebilir ve geliştirebilirler”dedi.

 “Seslerini duyduğumuz, dinlediğimiz, görüşlerini tartıştığımız çocuklar bizi demokratik ve sağduyulu bir topluma dönüştürür”

Ummanel açıklamasında,“Biz yetişkinler çocuklara nasıl davranırsak gelecekte de öyle bir topluma sahip oluruz. Şiddet gösterdiğimiz çocuklar bizi şiddet toplumuna, haksızlık ettiğimiz çocuklar bizi adaletsiz bir dünyaya hapsederler. Seslerini duyduğumuz, dinlediğimiz, görüşlerini tartıştığımız çocuklar ise bizi demokratik ve sağduyulu bir topluma dönüştürür” ifadelerine yer verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet piyangosu çekildi
Devlet piyangosu çekildi
KKTC'de 17’si yerel 35 yeni vaka tespit edildi
KKTC'de 17’si yerel 35 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı “Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi’ oluşturdu
Sağlık Bakanlığı “Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi’ oluşturdu
Cumhurbaşkanı Tatar: "Tek egemenlik, Rum hakimiyetinin önünü açar"
Cumhurbaşkanı Tatar: "Tek egemenlik, Rum hakimiyetinin önünü açar"
Cumhurbaşkanı Tatar: "Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde 5 şehidin sivil törenle defnedilmesi ailenin isteği doğrultusunda oldu"
Cumhurbaşkanı Tatar: "Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde 5 şehidin sivil törenle defnedilmesi ailenin isteği doğrultusunda oldu"
Başbakan Saner: “Yeni hastanenin temelinin Ekim ayında atılması planlanıyor”
Başbakan Saner: “Yeni hastanenin temelinin Ekim ayında atılması planlanıyor”
GAÜ Drama ve Oyunculuk bölümü öğrencilerinden “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü” mesajı
GAÜ Drama ve Oyunculuk bölümü öğrencilerinden “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü” mesajı
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ilk çevrimiçi prömiyerini sundu
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ilk çevrimiçi prömiyerini sundu
Girne Dağyolu yasta
Girne Dağyolu yasta
ARUCAD’da burs mülakatı 15-16-17 Haziran’da…
ARUCAD’da burs mülakatı 15-16-17 Haziran’da…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim