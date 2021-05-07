Kuzey Kıbrıs’ta sanat için önemli işbirliği

EMAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökçe Keçeci ve KKSD Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci tarafından imzalanan protokolde, Akdeniz- Avrupa Sanat Derneği (EMAA) üyeleri ile Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği (KKSD) üyeleri de hazır bulundu. İmzalanan protokol; ortak düzenlenecek sergi organizasyonları, çalıştay programları, ortak eğitim ile mekan ve altyapı kullanımlarını içeriyor.

Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci imza töreninde yaptığı konuşmada, EMAA’nın yıllardır “Herkes İçin Sanat” misyonuyla birçok faaliyet yaparak toplumdaki sanat bilincini arttırdığını ifade etti. Prof Dr. Gökçe Keçeci Ada’da çevre odaklı sanat bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetleriyle ön plana çıkan Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği ile yapılan işbirliğini resmiyete dökmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Keçeci “ Ada’da sanatsal faaliyette bulunan ve sanatı birleştirici araç olarak gören sanata duyarlı iki önemli derneğin işbirliği yapmış olması ileride yapacağımız projeler için de heyecan verici...” dedi. EMAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökçe Keçeci, bu işbirliğinin Ada’da sanat bilincinin gelişmesinin toplumu bilinçlendirme ve bir araya getirme konusunda özel bir önemi olduğunu ifade etti.

KKSD Yönetim Kurulu Başkanı ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci de, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’nin Ada’da uzun süredir çevre odaklı sanat bilincini geliştirmek için kurum ve kuruluşlarda workshoplar, sergiler ve seminerler düzenlediğini ve bireysel olarak bu sanatı benimsemiş sanatçıları resmi bir çatı altında birleştiren ilk kurum olma özelliğini taşıdığını söyledi. Keçeci, sanat ve sanatçıya olan duyarlılığının yanı sıra, hem topluma hem de çevreye olan duyarlılığı ile bilinen iki derneğin işbirliğinin resmiyete dökülmesinin Kuzey Kıbrıs için de çok önemli olduğuna vurgu yaptı. EMAA ile KKSD arasında imzalanan işbirliğinin sürdürülebilirlik açısından da sanat alanında büyük katkıları olacağını belirtti.