Kut Adalı bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, kurumda yıllarca özveri ile çalışan Kut Adalı’nın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı dileklerinde bulundu.
BRT
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarından, merhum gazeteci Kutlu Adalı’nın kızı Kut Adalı hayatını kaybetti.
Kut Adalı bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, kurumda yıllarca özveri ile çalışan Kut Adalı’nın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı dileklerinde bulundu.
BRT