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Kut Adalı hayatını kaybetti...

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarından, merhum gazeteci Kutlu Adalı’nın kızı Kut Adalı hayatını kaybetti.

15 Şubat 2022 Salı 09:50
Kut Adalı hayatını kaybetti...

Kut Adalı bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu.

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21 Ocak 1968 doğumlu olan Kut Adalı, 2002 yılından beri Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayın-yapım memuru olarak görev yapıyordu.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, kurumda yıllarca özveri ile çalışan Kut Adalı’nın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı dileklerinde bulundu.

BRT

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