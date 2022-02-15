Kut Adalı hayatını kaybetti...

Kut Adalı bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu.

21 Ocak 1968 doğumlu olan Kut Adalı, 2002 yılından beri Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayın-yapım memuru olarak görev yapıyordu.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, kurumda yıllarca özveri ile çalışan Kut Adalı’nın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı dileklerinde bulundu.

BRT