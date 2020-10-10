Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 37 milyon 113 bin 717, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 72 bin 717, iyileşen kişi sayısı ise 27 milyon 900 bin 504..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 7 milyon 894 bin 478..
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Hindistan 6 milyon 979 bin 423,
- Brezilya 5 milyon 57 bin 190 ,
- Rusya 1 milyon 272 bin 238,
- İspanya 890 bin 367,- Fransa 691 bin 977,
- İngiltere 575 bin 679,
- İtalya 343 bin 770,
-Türkiye 332 bin 382,
-Almanya 320 bin 478,
-Yunanistan 21 bin 772,
-Güney Kıbrıs Bin 951,
-KKTC 797..