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Küresel salgında son durum
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Küresel salgında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

10 Ekim 2020 Cumartesi 08:15
Küresel salgında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 37 milyon 113 bin 717, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 72 bin 717, iyileşen kişi sayısı ise 27 milyon 900 bin 504..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 7 milyon 894 bin 478..

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 6 milyon 979 bin 423,

- Brezilya 5 milyon 57 bin 190 ,

- Rusya 1 milyon 272 bin 238,

- İspanya 890 bin 367,

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- Fransa 691 bin 977,

- İngiltere 575 bin 679,

- İtalya 343 bin 770,

-Türkiye 332 bin 382,

-Almanya 320 bin 478,

-Yunanistan 21 bin 772,

-Güney Kıbrıs Bin 951,

-KKTC 797..

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Son Güncelleme: 10.10.2020 09:19
Anahtar Kelimeler:
Küresel SalgınDünya KoronavirüsDünya Kovid19Kovid19 Vaka SayısıKorovairüs Vaka Sayısı
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