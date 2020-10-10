Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 37 milyon 113 bin 717, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 72 bin 717, iyileşen kişi sayısı ise 27 milyon 900 bin 504..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 7 milyon 894 bin 478..

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 6 milyon 979 bin 423,

- Brezilya 5 milyon 57 bin 190 ,

- Rusya 1 milyon 272 bin 238,

- İspanya 890 bin 367,

- Fransa 691 bin 977,

- İngiltere 575 bin 679,

- İtalya 343 bin 770,

-Türkiye 332 bin 382,

-Almanya 320 bin 478,

-Yunanistan 21 bin 772,

-Güney Kıbrıs Bin 951,

-KKTC 797..